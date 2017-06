Disfruta Duelo el buen momento por el que atraviesa la música gracias al internet

Los integrantes del grupo Duelo, compartieron, en voz de su líder y vocalista, Oscar Iván Treviño, que disfrutan mucho el momento por el que atraviesa la música de regional mexicano, principalmente porque la mayoría de las agrupaciones y cantantes están aprovechando al máximo las ventajas que tiene el internet, a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

“El internet nos ha ayudado a todos, tanto para difundir nuestra música como para estar muy cerca de los fans. Por ejemplo, la forma de promover nuestros discos, lanzando sencillo tras sencillo, al menos a nosotros nos ha dado muy buenos resultados y esto es un fenómeno que está pasando con nuestra música y la música ‘anglo’. Este sistema lo comenzamos a hacer este año, pues el año pasado lo hacíamos todavía a la ‘antigüita’”, comentó Treviño en charla con Univision Entretenimiento.



Añadió, que todos estos cambios tecnológicos como el internet y las redes sociales, han ayudado a que la música en general tome una gran relevancia en el mundo entero.

“Debemos aprovechar este momento, es un gran momento el que atraviesa la música en general y el regional mexicano”.

Prueba de esto, es el lanzamiento del nuevo sencillo ‘Que siga la lluvia’, tercer tema que vendrá incluido en el nuevo álbum de Duelo que se titulará: ‘Eres mi vida’.

“El primer sencillo de este álbum fue ‘Un hombre con suerte’ y el segundo fue ‘Eres mía’, canciones de mi autoría y ahora viene ‘Que siga la lluvia’, tema que hoy se estrena en la radio y no es por querer darme el ‘paquete’, pero me gustó mucho como me quedó la letra de esta canción, romántica y la escribí con mucho cariño”.

Añadió, que para el álbum ‘Eres mi vida’, ya tiene todas las canciones que lo conformarán, lo único que falta es la fecha de lanzamiento.

“El disco ya está completo desde diciembre pasado y gracias a los sencillos ha comenzado muy bien y sólo nos falta ponernos de acuerdo para la fecha de su lanzamiento. Son 12 canciones y yo creo que le va a gustar mucho a la ‘raza’ y a nuestros fanáticos y a los que no son tan fanáticos también”, remató bromeando.



Por otro lado, y aprovechando el gran momento que vive Duelo, Iván Treviño comentó que en cuestión de trabajo y presentaciones les ha ido de maravilla.

“Así es, fuimos ‘sold out’ en Monterrey nuevamente, lo mismo pasó en la Feria de Aguascalientes y en León, Guanajuato y pues bendito Dios se han ido acumulando plazas que antes no habíamos ido y pues es prueba de que estamos haciendo bien las cosas y todo gracias al apoyo que nos ha dado la gente y los medios”.

El cantautor norteño, añadió que para la fanaticada de Duelo vienen varias sorpresas.

“Bueno, además del disco ‘Eres mi vida’, estoy trabajando en un álbum muy especial, será una gran sorpresa porque es algo muy distinto a lo que hemos venido haciendo en los últimos años, ya lo verán”.



Aclarando, que este material no es un álbum de duetos, como está de moda.

Finalmente, retomando el tema de las redes sociales, Iván Treviño, dijo que gracias a las redes sociales mantienen un acercamiento muy importante con sus seguidores, agregando que todos los integrantes y él en especial, se dan tiempo siempre para responder y atender a sus fans.

“Sabemos que la ‘raza’ está muy pendiente de nuestras redes sociales y pues esa relación ha sido muy interesante porque nos damos cuenta de sus inquietudes, lo que opinan de las canciones y ellos se sienten más cerca de nosotros”, finalizó.

