Con misa de cuerpo presente, despedirán al vocalista de Cuisillos que fue asesinado en Guadalajara

El cuerpo de Francisco Ernesto Ruíz, vocalista de la banda Cuisillos, quien fue asesinado este jueves afuera de su casa en Jalisco, es velado en conocida funeraria de Guadalajara, Jalisco y será hasta este sábado cuando sea sepultado.

“El cuerpo de Ernesto fue entregado en la madrugada de este viernes y desde las 9 de la mañana ya se encuentra en una capilla de una funeraria de Guadalajara”, comentó a Univision Entretenimiento, Hugo León, representante de la banda Cuisillos.



Explicó que la familia del cantante de 27 años de edad está en “shock” y todos están viviendo una dura pesadilla y aunque el deseo de sus familiares era cremarlo, “por la situación en la que murió las leyes no permiten cremarlo, así que será sepultado”.

Informó que el intérprete de regional mexicano tendrá una misa de cuerpo presente mañana al mediodía en la capilla del Santuario de Jesús de la Divina y después será llevado a un panteón que se encuentra muy cerca de esa capilla para ser sepultado.



Respecto a las investigaciones sobre el asesinato de su compañero, el representante de la banda originaria de Cuisillos, Jalisco, comentó que ellos no saben nada todavía, pues todo está en manos de las autoridades.

La Fiscalía de Jalisco investiga un ataque directo

Sin embargo, el Fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer informó que se están investigando varias líneas para esclarecer el asesinato del músico de banda.

“Iniciamos con hacer una investigación de todo su entorno, entrevistando a gente cercana a él, sus relaciones de amistades y familiares que nos puedan llevar al posible móvil”, dijo en entrevista con el periodista mexicano Carlos Loret de Mola.

Agregó que la línea de investigación más sólida hasta el momento es que fue una agresión directa, descartando la primera versión que se dijo que fue un asalto.



“No me podría aventurar si el crimen organizado está detrás de esto, pues, aunque el pueblo de Cuisillos, que es una delegación que está dentro del municipio de Tala, Jalisco, donde existe la presencia del crimen organizado, el músico no vivía allá, sino en una colonia céntrica de Guadalajara y no me podría aventurar a relacionar el asunto hasta que no se concluyan con las investigaciones”.

Por su parte la banda Cuisillos se presentará esta noche en la Feria de Colón, en el estado de Querétaro y al concluir viajarán a Guadalajara para estar este sábado en la despedida de su compañero y amigo 'Guerrero Salvaje'.

