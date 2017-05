Cómo ha sido vivir sin Emilio Navaira: su familia nos lo cuenta a un año de su muerte

La vida sin Emilio Navaira no ha sido fácil para la familia y Raulito, su inseparable hermano, comparte su sentir y lo que ha hecho en este año, desde la canción que compuso para el cantante de música tejana hasta el tatuaje que se puso en la mano para recordarlo.

La mañana de su muerte, el 16 de mayo de 2016, Emilio Navaira llamó a Raulito para decirle que había comprado un camión nuevo y ese fin de semana, durante su presentación en Seguín, Texas, lo estrenaría. Los hermanos charlaron y al final de su conversación, como era costumbre, se dijeron “Te amo”, según mencionó Raulito durante entrevista con Uforia Music.



publicidad

Un día, mientras recordaba todo lo que vivió con su hermano –‘El Rey del Rodeo’- Raulito tuvo la inspiración para componer un tema en su honor. “Estaba escuchando todas las canciones de mi hermano, todas las historias que tenemos juntos y se me vino que todos los éxitos, todos los títulos, hacen una canción, dicen un mensaje y el mensaje es como yo lo siento”, dijo Raulito con los ojos cerrados y la voz entrecortada. La canción ‘Dónde andará Emilio’ se escucha en exclusiva en el primer aniversario luctuoso de Emilio Navaira a través de KXTN y en ella utiliza las letras de algunas de las canciones de su hermano:

Busco un remedio de amor

quédate, quédate conmigo

busco un remedio de amor

dónde andarás, dónde andarás, Emilio.



Dan el último adiós a Emilio Navaira en ceremonia pública La música tejana sigue del luto tras la muerte del llamado "Rey del Rodeo", Emilio Navaira. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Largas filas se comenzaron a formar desde muy temprano a las afueras del Freeman Coliseum, un auditorio en San Antonio, TX. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Los fanáticos querían darle el último adiós a su ídolo y se les permitió pasar hasta el ataúd. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Emilio Navaira descansaba ya ahí, con su sombrero en mano y su guitarra por un lado. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Durante los servicios se pudo ver a diferentes artistas y personalidades del género tejano como Michael Salgado. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Oscar Flores de Representaciones Apodaca, quien fuera manager del cantante durante muchos años, se hizo presente. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También estaba Pete Astudillo, cantante y amigo de la familia. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir La entrada a lugar era adornada con un mural de fotografías de la vida de Emilio Navaira, siempre conocido por ser una persona feliz y positiva. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Los fans que acudieron escribieron en diferentes murales mensajes de despedida. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El lunes 23 de mayo, una semana después de la muerte del cantante, se llevará a cabo la misa de cuerpo presente que será exclusiva para la familia y amigos cercanos. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir

Además de este nuevo tema, Raulito también se puso un tatuaje en la mano con el nombre de su hermano. “Hicimos un homenaje a Emilio en agosto del año pasado en Las Vegas y me animé para siempre andar con él”, aseguró al mostrar su único tatuaje.

Si hoy Raulito tuviera la oportunidad de tener enfrente a su hermano Emilio le agradecería todo lo que hizo por él: “Le diría que estoy muy agradecido que Diosito me lo dio para hermano, si no fuera por él no estuviera en donde estoy en mi carrera, por Emilio mi vida y mi familia, le debo todo a mi hermano Emilio”, dijo.

Así como Raulito, Maru Navaira –viuda del cantante- ha pasado momentos difíciles sin su esposo y durante la presentación de la medalla conmemorativa que fue hecha para Emilio Navaira por la ciudad de San Antonio mencionó a Primer Impacto lo que ha sido este año: “Nos tomamos un tiempo para poder sanar y para poder pensar qué es lo que sigue para la familia, para mi familia pequeñita”.



La viuda del cantante Emilio Navaira dice que todavía necesitan tiempo para recuperarse de la muerte de su esposo Univision 0 Compartir

Maru Navaira también fue la encargada de realizar la lápida que se colocó en el lugar donde descansa el intérprete de ‘Cómo le haré’ en el cementerio San Juan y que, en color negro, está adornada con la foto del cantante y una guitarra.



"Es la fuerza en una mujer lo que causa confusión y miedo, ellos se preguntan: porque es fuerte? De donde saca la fuerza?" #DianaDeGales Photo: @aguaibarra A post shared by Maru Navaira👼🏻 (@marunavaira) on Apr 12, 2017 at 9:57am PDT

Así era el amor inquebrantable que tuvo Emilio Navaira con su esposa Maru Univision 0 Compartir

Emilio Navaira es sobrevivido también por su madre, una mujer que ha vivido momentos muy amargos en este año: “Mi madre está quebrada pero lo que pueda hacer para consolarla, ahí estoy”, dijo Raulito.

‘El Rey del Rodeo’ tuvo cinco hijos: Diego, Emily y Emilio Navaira IV, fruto de su primer matrimonio, además de Panny y Frida Navaira que nacieron de su relación con Maru, todos sus hijos siguen sus pasos, ya sea en la música o en el espectáculo.

De igual manera, los fans no han dejado de recordar a Emilio en todo momento y a través de la música o de homenajes en su honor se reúnen para celebrar la vida de uno de los más grandes cantantes de música tejana.



Lloran partida de Emilio Navaira y celebran su legado La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir La música de Emilio Navaira vivirá por siempre entre sus fans. Foto: Univision / Aidee Salinas | Univision.com 0 Compartir

Todo este 16 de mayo, la estación tejana KXTN estará tocando la música de Emilio Navaira, así que sintoniza en tu radio o escucha por internet.