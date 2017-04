Chiquis Rivera posa en lencería y le llueven críticas

Chiquis Rivera generó gran expectativa en la red con el hashtag #Valentina y prometió que conoceríamos de quién hablaba mediante el video de su nueva canción ‘Horas extras’, mismo que fue estrenado el lunes 17 de abril y para promoverlo, la cantante compartió una reveladora fotografía que no fue del completo agrado del público.

En la foto, la hija de Jenni Rivera aparece vistiendo una sensual pieza de lencería en color negro, en la que refleja la imagen de ‘Valentina’, su alter ego a quien ella misma describe como “valiente y guerrera”, una mujer que en el video musical de ‘Horas extras’ se revela ante los hombres.



La imagen no fue del agrado de los seguidores de Chiquis que criticaron su apariencia física y aunque sí hubo comentarios positivos, la mayoría resaltaba que esa fotografía o pose no le era favorable a la cantante.



En una entrevista con Uforia Music en marzo de este año, Chiquis reconoció que su imagen no siempre ha sido la mejor y que enfrenta el problema de ser talla nueve, por lo que debe ser cuidadosa a la hora de vestir y tapa aquellas partes de su cuerpo que no le agradan del todo, como sus brazos, pero que al encontrar su estilo ella se siente cómoda:



“Y pues no me da miedo, si yo me siento bien, aunque la gente no crea que me vea bien, pues es lo más importante”, señaló.

"Y pues no me da miedo, si yo me siento bien, aunque la gente no crea que me vea bien, pues es lo más importante", señaló. Los comentarios sobre el nuevo sencillo de Chiquis han sido mucho más favorables y esta es la primera probadita de un disco de banda que la cantante prepara para este año.