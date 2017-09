Chiquis Rivera a punto de quebrarse al cantar en el último escenario donde se presentó su mamá

Chiquis Rivera compartió en sus redes sociales los emotivos momentos que vivió la semana pasada al presentarse por primera vez en la Arena Monterrey, que fue el último escenario donde se presentó su madre Jenni Rivera, horas antes de su fatal accidente aéreo.

La joven cantante reconoció que fue un privilegio haber pisado ese escenario, donde fue invitada a participar en un festival de una radio local, pero además los sentimientos se le agolparon ya que cantó horas después del terrible terremoto que sacudió la Ciudad de México, entre otros estados más.



“Fue un día muy difícil y lleno de sentimientos encontrados, pues no habían pasado ni cinco horas del sismo en la Ciudad de México y mi corazón estaba devastado”, escribió la hija de Jenni Rivera.

Por otro lado, Chiquis comentó que ese mismo escenario fue donde su “mami” se presentó por última vez y, “obviamente fue inevitable pensar en ella y sentirme triste, pero hice lo posible por ser fuerte y cumplir con mis deberes”.

Y además hizo una emotiva confesión al declarar que antes de subir a cantar tenía muchas ganas de llorar y gritar.



“Pero cuando comencé a cantar sentí mucha calma, especialmente antes de interpretar ‘Inolvidable’. En cuanto inició a tocar la banda mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que me iba a quebrar”.

Asegura que escuchó claramente las palabras de su mamá: “¡No! Show them who’s daughter you are!. Do it for momma!” (“¡Muéstrales de quién eres hija! ¡Hazlo por tu mamá!).

Recordó que luego de eso, respiró profundamente y le puso todo su entusiasmo a la canción, recibiendo como recompensa una gran e ‘inolvidable’ ovación de todo el público que abarrotó la Arena Monterrey.



Cerró su mensaje diciendo: “Gracias a todos los que asistieron y por darme la oportunidad de cantarles, pero más que nada mil gracias por mantener a mi madre ‘viva’ a través de su música y el gran amor que le siguen teniendo”.

