Cantante de regional mexicano acusa a locutor y periodista de fraude y acoso sexual

El cantante de regional mexicano Lalo Dezesarte, quien se dio a conocer en el reality show La Academia 2011, hizo pública la demanda que levantó contra al productor de teatro, conductor y periodista Francisco René Anaya, mejor conocido como Paco Lalas, por fraude y acoso sexual, ya que en el 2012 le prometió convertirlo en el nuevo Espinoza Paz.

El joven originario de Veracruz, México contó al programa de espectáculos ‘De primera mano’ que conoció a Paco Lalas en 2012 y este le pidió una fuerte cantidad de dinero para promocionarlo en los medios y lanzarlo como una de las nuevas revelaciones de regional mexicano.



Sin embargo, esto no sucedió y además confesó que Lalas le pidió tener relaciones “sentimentales” con él.

"Él se me acercó, me prometió apoyarme y casi, casi me dijo que yo sería el próximo Espinoza Paz. Mi familia y yo confiamos en su palabra. ¡Nos llevó al baile! ¡Se robó nuestro dinero!", contó al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Explicó que la demanda por el fraude de más de un millón de pesos ya está en curso y de ganarla, es casi un hecho que Paco Lalas vaya a la cárcel.

Lalo Dezesarte confesó también que esta situación le provocó una fuerte depresión, al grado que estuvo a punto de suicidarse.

“Yo le dije que no soy gay, por todo eso tuve que ir al psiquiatra pues estuve a punto de quitarme la vida”.



Cabe señalar, que Paco Lalas, quien ha trabajado en varios programas de TV Azteca, tiene otras acusaciones por acoso, tal es el caso de otro cantante, también exintegrante del reality La Academia, llamado Fabrizio Presley, quien aunque nunca lo demandó aceptó haber tenido relaciones con Lalas con la promesa de ayudarlo a destacar en la farándula, cosa que tampoco sucedió.

Actualmente, Lalo Desizarte promociona su tema 'No te enamores', de corte norteño y además su canción 'Vámonos pa´Mazatlán' forma parte de la cinta 'Me gusta, pero me asusta', protagonizada por los actores Minnie West y Alejandro Speitzer.

