‘Autismo es amor’: la campaña que une a artistas del regional mexicano

Uno de cada 68 niños en EEUU padece un trastorno del espectro autista de acuerdo a datos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades; con el fin de hacer un llamado a la población, diferentes artistas del regional mexicano se unen en el ‘ Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo’.

Banda MS, Tony de Conjunto Primavera, Alta Consigna, Regulo Caro, Los Tercos, Edén Muñoz de Calibre 50, Joss Favela, La Arrolladora Banda El Limón y Banda Carnaval forman parte de la campaña ‘ Autismo es amor’, que inició Cynthia Venegas, promotora artística y quien tiene un niño con autismo.

“La campaña se llama ‘Autismo es amor’ porque Oscarito [su hijo] no hablaba, me decían que no hablaría. Él habló a los siete años y ya habla perfecto los dos idiomas [inglés y español]; a mí me preguntan qué hiciste para ayudarlo, y les digo le doy amor, comprensión, tolerancia y todo lo que dice el video. Integración, esa para mí es la solución”, dijo Venegas a Uforia Music.

“Si todos nos educáramos y viéramos el autismo como una condición de vida y les diéramos el amor que ellos nos dan sería diferente; Oscarito tiene nueve años y yo trato de meterlo en todas las actividades que veo que no hay ruido y que no le puede afectar”, agregó.

En el video, los artistas hablan de lo que representa esta enfermedad y señalan con firmeza el mensaje ‘Autismo es amor’; al final aparece Oscarito, quien demuestra que tener autismo no lo hace diferente.