Arturo Narváez, bajista del grupo Palomo se recupera del ataque que sufrió al ser asaltado

Arturo Narváez, bajista del grupo Palomo, mejor conocido como ‘El Arpa’, se recupera satisfactoriamente de la agresión que sufrió en la madrugada de ayer martes, cuando dos individuos al intentar robarle su camioneta, le dieron una cuchillada en el estómago.

El incidente ocurrió en Monterrey, Nuevo León, ciudad donde reside el músico y fue precisamente el director del grupo Homero Palomo, quien narró lo que le sucedió a su compañero.



“Como a la una de la mañana (de ayer), Arturo salió de una tienda comercial y al querer subirse a su camioneta, dos individuos lo amedrentaron exigiéndole las llaves de la camioneta. Arturo, me contó, que se dio cuenta que no traían armas y los ignoró, pero al subirse al auto, uno de ellos, sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago”.

Homero, quien concedió entrevista al locutor Reyes Vera ‘El Kondor’, añadió, que luego de esto Arturo les dio las llaves de la camioneta y así herido enseguida se trasladó a un hospital, donde fue auxiliado inmediatamente.

“Yo me duermo temprano y nunca vi sus mensajes, hasta como por las seis de la mañana que me desperté, cuando llegué al hospital me dijeron que ya lo habían operado, pero el detalle es que no sabemos si el cuchillo, que era de esos de cocina, no dañó algún órgano cercano al estómago”.

Palomo, añadió que afortunadamente su amigo y compañero de grupo está en recuperación.

“Ya pude platicar con él, está adolorido, esperando resultados y los médicos confían que todo saldrá bien y eso es lo que yo creo, de lo contrario Arturo estaría en Terapia Intensiva”.



Luego de esto Homero Palomo subió a su página de Facebook, que acababa de visitar a Narváez y compartió que ´El Arpa´ sufrió daños en el intestino delgado y no obstante la operación fue delicada, confía en que su compañero pronto se recupere.

