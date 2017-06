Alicia Villarreal, la 'güerita' que la vida ha golpeado, pero ha salido adelante

Alicia Villarreal, ‘la güerita consentida’, tiene más de 20 años en la música y hacemos un recuento por su vida y carrera: desde cuando la conocimos como parte del Grupo Límite, su desaparición de la música a raíz de su maternidad y diferentes problemas que enfrentó, incluyendo la depresión que sufrió por la muerte de su hermano, así como el regreso que prepara este 2017, con un nuevo disco.

Cuando Alicia Villarreal conquistó a todos con sus dos trenzas y su sonrisa

En 1995, vimos el surgimiento del Grupo Límite, que en aquel entonces tenía como vocalista a Alicia Villarreal y que rápidamente conquistó al público con éxitos como ‘ Yo sin tu amor’ y ‘ Con la misma piedra’. La cantante, tenía una forma de vestir muy característica e impuso la moda de dos trenzas entre las niñas y adolescentes en los 90.

Seis años después, en el 2001, Alicia tuvo la ‘espinita’ de iniciar su carrera como solista con un disco ranchero, aunque volvió a regresar al grupo en el 2002, sólo por una corta etapa.

Arturo Carmona, una historia a través de canciones; primero, ‘Sólo contigo’ y al final, ‘Te quedó grande la yegua’

Mientras estaba en Límite, Alicia Villarreal conoció al entonces futbolista Arturo Carmona, con quien contrajo matrimonio en 1998. La unión entre ambos sólo duró tres años y podemos verla reflejada a través de la música. Durante su boda, Alicia le dedicó a Arturo la canción ‘ Sólo contigo’ y cuando se divorció, presentó su primer trabajo como solista llamado ‘Soy lo prohibido’ en el que incluyó el éxito: ‘ Te quedó grande la yegua’.



En 1999, la unión entre la cantante y el futbolista tuvo como fruto el nacimiento de su hija Melanie; al divorciarse, Alicia Villarreal se quedó con la custodia de la niña, pero Arturo Carmona le daría una pensión y podría verla en cualquier momento. A sus 18 años, Melanie se prepara para seguir los pasos de su madre; “está en sus venas, lo tiene en el ADN, entonces Melanie tiene muchas inquietudes en la música”, aseguró la cantante.



En 1999, la unión entre la cantante y el futbolista tuvo como fruto el nacimiento de su hija Melanie; al divorciarse, Alicia Villarreal se quedó con la custodia de la niña, pero Arturo Carmona le daría una pensión y podría verla en cualquier momento. A sus 18 años, Melanie se prepara para seguir los pasos de su madre; "está en sus venas, lo tiene en el ADN, entonces Melanie tiene muchas inquietudes en la música", aseguró la cantante. Melanie Aideé Carmona Villarreal, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, está por cumplir 18 años de edad. Actualmente, Melanie vive con su madre y Cruz Martínez, la actual pareja de Alicia Villarreal. Además, la hija de "La Güerita Consentida" tiene dos medios hermanos, Cruz Ángelo y Félix Estefano, producto de la relación entre Alicia y Cruz Martínez, quien es músico y productor. Asimismo, se ha manejado la posibilidad de que Melanie se lance como cantante, pero por ahora su prioridad es terminar la preparatoria. De acuerdo con Cruz Martínez, Melanie canta y toca el piano de una manera formidable. Cruz Martínez también ha asegurado que Melanie es igual de apasionada por la música como Alicia Villarreal. Arturo Carmona ha asegurado que si su hija decide lanzarse como cantante, él la apoyará en todo lo que sea posible. Su padre también ha asegurado que él apoya que Cruz Martínez, actual pareja de Alicia Villarreal, sea el productor del disco de Melanie. Además, la bella Melanie reparte su tiempo entre la preparatoria y clases de canto.

Lo último de Límite con Alicia Villarreal: Entre lo grupero y el pop

En el 2002, Alicia Villarreal grabó lo que sería su último disco con Grupo Límite en el que se mezclaba el ritmo grupero con el pop y de donde salieron los temas ‘Ay Papacito’ y ‘Soy así’. Alicia Villarreal seguía con su inquietud de ser solista por lo que ofreció junto al grupo un último concierto multitudinario. Límite siguió unido como agrupación usando diferentes nombres: primero se hicieron llamar Euforia, después LMT y al final llegaron a acuerdos para volver a usar el nombre que los dio a conocer, pero no con el mismo éxito.

La historia de Alicia y Cruz Martínez

En el 2002, Alicia Villarreal comenzó una relación con Cruz Martínez quien produjo para ella el disco ‘Soy Así’ cuatro años antes; ellos contrajeron matrimonio en el 2003 y de esta unión nacieron sus hijos varones, Cruz Ángelo y Feliz Estéfano.



Cruz Martínez cuidó en todo momento a Alicia Villarreal en pleno escenario durante su concierto Univision 0 Compartir

Mientras estaba embarazada de su segundo hijo, la cantante comenzó a preparar el disco ‘Orgullo de mujer’ que fue producido por Joan Sebastian y el cual le ganó una nominación al Grammy Latino como ‘Mejor Álbum Ranchero’.

Alicia Villarreal tuvo su tercer hijo en 2006 y se ausentó de la música por un espacio de dos años, teniendo solo breves apariciones en programas musicales. En 2009, finalmente regresó de la mano de su esposo y con el disco ‘La Jefa’ que entraba en el género norteño.

2009 y 2010, una etapa tormentosa para Alicia

Mientras el disco ‘La jefa’ no terminaba de convencer a sus seguidores, Alicia sufrió la pérdida de su hermano que murió en un accidente automovilístico. Un año después, la cantante enfrentó una demanda por despido injustificado que le interpuso uno de los técnicos de audio de Límite; esto ocasionó el embargo de su casa en Monterrey y una contrademanda a su esposo Cruz Martínez.



Alicia Villarreal decidió mudarse a Texas pero tuvo que regresar a México pues era buscada por la INTERPOL por otra demanda de despido injustificado, esta interpuesta por su exmaquillista. En ese momento, la cantante ya había depositado todo su dinero en una cuenta para sus hijos y la demandante le exigió sus bienes materiales como pago, según reportó la revista People en Español.

El regreso a la música de ‘La güerita consentida’

Finalmente, este 2017, Alicia Villarreal regresará a la música con un disco dedicado a las mujeres. “Como mujer, tengo mucho todavía guardado y que expresar, y como intérprete no me quiero quedar con todo ese material que he escrito durante años y viene un disco con temas inéditos”, aseguró a las cámaras de Primer Impacto.

El primer sencillo que preparar lleva el título de ‘Haz lo que quieras’ y aunque aún no hemos podido escucharlo, ‘la güerita consentida’ tuvo un gran regreso al presentarse en el escenario con Paquita la del Barrio y después, al ser parte de de ‘La Reina de la Canción’.