A un año del balazo a Alan Ramírez, los integrantes de Banda MS, dicen que ese momento ha sido el capítulo más traumático de su vida

A un año de la agresión que sufrió Alán Ramírez, vocalista de la Banda MS, al salir de la presentación que tuvieron en el Auditorio Nacional, cuando una bala perdida le atravesó el cuello, el músico y los demás integrantes de la agrupación recordaron ese día, asegurando que ese momento, ha sido el capítulo más difícil que han vivido a lo largo de catorce años de trayectoria.

La MS, se encuentra en la Ciudad de México para presentarse en el llamado ‘Coloso de Reforma’ por tres fechas consecutivas y en conferencia de prensa, compartieron la experiencia de vivida hace un año y además, hablaron del espectáculo que han preparado para los miles de seguidores que seguramente agotarán el inmueble.



“Regresar al Auditorio Nacional significa mucho para nosotros. Hace un año exactamente tuvimos el capítulo más traumático en los catorce años de carrera de la MS, fue el día más angustiante y preocupante que hemos vivido juntos y pues definitivamente ese suceso, marcó y partió la vida de la MS, fue un parteaguas en nuestras vidas, pero afortunadamente a partir de ese suceso la banda tomó más solidez, experiencia y madures”, comentó Osvaldo Silvas, vocalista de la agrupación.



Agregó, que desde el pasado fin de semana se encuentran en la Ciudad de México y han tenido una serie de actividades sin tener vigilancia o algún temor de que les vaya a suceder algo.

“Estamos tranquilos y felices de estar en la Ciudad de México, principalmente porque cuando los resultados de las investigaciones arrojaron que fue una bala perdida, esta noticia nos quitó una tonelada de encima, porque la incertidumbre que tuvimos fue bastante, el preguntarnos el por qué había sido, quién o quiénes, pues nos tenía angustiados, sobre todo porque conocemos a Alan y él nunca se ha metido con nadie”.

Silvas, añadió que luego del resultado, todos coinciden que fue un momento de mala suerte para su compañero. “Pero gracias a Dios, aquí estamos todos, con nuevos bríos y felices de estar en un lugar como en Auditorio Nacional y creo que ese momento tan delicado ha quedado cicatrizado”.



Por su parte, Alan Ramírez, se dijo muy tranquilo y sin temor de volver al lugar donde recibió el balazo en el cuello y que le dejó una cicatriz que llevará por muchos años más.

“Me siento fuerte, seguro y confiado, tanto que yo puedo salir del hotel con toda tranquilidad, el día que llegamos me fui con varios compañeros a comer a la calle, nos fuimos a dar una vueltecita sin nada de seguridad. Me siento tranquilo y creo que puedo ir al Auditorio caminando porque sé que no va a pasar nada. Me siento más ansioso por estar en ese lugar cantando a toda la gente que sé nos acompañará en estos tres días”.



Aclaró, que lo que le sucedió el año pasado, para él, simplemente ha quedado en el olvido.

“Para mí, eso ya quedó en el olvido, por eso regresamos al Auditorio con todas las ganas del mundo y sin tomar ninguna medida extra en el caso de la seguridad. Vamos tranquilos y dispuestos a pasarla lo mejor posible con la gente, porque además tenemos una deuda con el público, pues ellos pagaron el año pasado por vernos a todos juntos y con lo que le pasó a Alan no pudo estar en la segunda presentación y ahora sí estaremos reunidos y con un nuevo espectáculo digno del Auditorio Nacional”.

