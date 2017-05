5 cosas que probablemente no sabías de Norteño 4.5

La agrupación está estrenando el tema ‘Si me dejas me mato’ a través de Uforia y nos contaron más sobre este nuevo sencillo y sobre su carrera.

La agrupación Norteño 4.5 está estrenando su nuevo tema 'Si me dejas me mato' que formará parte de sus próxima producción discográfica.

La agrupación Norteño 4.5 está estrenando su nuevo tema 'Si me dejas me mato' que formará parte de sus próxima producción discográfica. Facebook / Norteño 4.5

El nombre de Norteño 4.5 representa la fusión de norteño-banda: “Esta agrupación fue formada hace tres años y hace un año le quisimos dar un giro 4.5. Transformamos lo que es norteño y lo que es banda y lo hicimos fusionado”, dijo Ulises Ochoa a Uforia Music. “Somos cinco de norteño y el 4 representa las dos trompetas y los dos trombones, que es la banda, se podría decir”, agregó.

‘Si me dejas me mato’ es un tema chusco: por más dramático que parezca el título de este tema, no lo es. La historia cuenta cómo se siente un hombre cuando lo dejan pero al final se da cuenta que hay mucho más por vivir.



‘Norteño 4.5 Casi nada y lo que le sigue’: la nueva canción de Norteño 4.5 es solamente una probadita del nuevo disco de la agrupación que esperan salga en alrededor de un mes.

Son una agrupación joven: Pablo, que toca el bajo quinto, tiene tan solo 18 años, mientras que Ulises, primera voz y acordeonista tiene 19 años. Según indican, no pasan de los 30 años.

Sus presentaciones son versátiles: así como los escucharás cantar sus temas en norteño-banda, también podrás escucharlos interpretar éxitos como ‘La mordidita’ de Ricky Martin o ‘Despacito’, el tema del momento.



Escucha ‘Si me dejas me mato’ en exclusiva por tus estaciones de Uforia:

La Jefa 107.5

La Jefa 98.5

La Jefa 101.3

Qué Buena 105.9

Qué Buena 94.1

Qué Buena 104.3

Zona MX 103.5

102.9 Houston

Qué Buena 92.9

Zona MX 101.9

Qué Buena 98.9 & 99.1



Qué Buena 105.1

93.3 Houston

Qué Buena 92.7

Zona MX 107.9