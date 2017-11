¿Qué esperas Lorenzo? Chiquis Rivera está lista para su boda, pero él no le da lo más importante

La relación amorosa entre los intérpretes de regional mexicano Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez va viento en popa, aunque en su debut como pareja en una alfombra roja, este jueves en la ceremonia de entrega de los Latin GRAMMY, quedó evidenciado que al menos tienen un asunto pendiente por resolver.

Cuando miembros de diversos medios noticiosos le preguntaron si tenían en sus planes casarse, ambos respondieron que sí. Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, descartó que fueran a hacerlo en Las Vegas, Nevada, este fin de semana. "En Las Vegas no, no me gusta" para esos fines, declaró sin empacho el flamante novio de la primogénita de Jenni Rivera.



Chiquis Rivera muere de felicidad junto a Lorenzo Méndez en su primera alfombra roja juntos, en Latin GRAMMY Un día antes de la entrega de Latin GRAMMY en Las Vegas, Chiquis Rivera reveló en el programa El Gordo y la Flaca que sería la primera vez que desfilaría con Lorenzo Méndez. "Va a ser nuestra primera vez caminando una alfombra roja juntos. Yo vine, la verdad, a apoyarlo a él. Estoy muy orgullosa, muy contenta que estén nominados él y la Banda El Limón", señaló Chiquis. Así fue como la pareja posó frente a las cámaras. Después de desfilar tomados de la mano, Lorenzo posó al lado de la agrupación, mientras que su novia se dejó fotografiar en solitario. Horas antes de la entrega de premios, así se dejaron ver en Las Vegas. Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera forman una de las parejas más presentes en los medios de comunicación. Chiquis y Lorenzo han demostrado que su relación está mejor que nunca desde antes de la entrega de Latin GRAMMY. El pasado Halloween, Chiquis pudo convivir con las hijas de Lorenzo Méndez, disfrazándose todos con la misma temática de superhéroes. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez hicieron evidente que continúan su noviazgo, el vocalista de La Original Banda El Limón compartió un video en el que se vio a sus hijas pasando un buen momento junto a Chiquis.

En agosto de 2017, una semana después de que, el vocalista de compartió un video en el que se vio a sus hijas pasando un buen momento junto a Las pequeñas Victoria y Kaitlyn son hijas de Lorenzo Méndez y Claudia Galván. Ahora vemos cómo la pasaron de bien el pasado 31 de octubre, durante la noche de Halloween. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez comenzaron su relación en abril del 2017, cuando la pareja decidió mostrar esta fotografía en sus redes sociales. Sin embargo, tuvieron algunas dudas de continuar y en junio fue la cantante de regional quien habló para el programa El Gordo y la Flaca, y dijo que venían de relaciones complicadas que tenían que sanar. Otro mes fue suficiente para que Chiquis y Lorenzo se dieran cuenta de que se quieren y desean estar juntos. Fue el vocalista de la Original Banda Limón quien compartió esta fotografía donde muestra que tuvo una cita con la hija de Jenni Rivera. La noche del 4 de agosto reafirmaron su noviazgo con este tierno beso que compartió Lorenzo. Este par de tortolitos lleva un rato intentando tener una relación, pues desde finales del 2016 la prensa comenzó a relacionarla con él. Desde que surgió el rumor de una posible relación, han estado en el ojo del huracán. Hasta se dijo que Chiquis estaba esperando un hijo suyo, situación que ambos desmintieron. Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, es la mayor de las hijas de la 'Diva de la Banda'. En su corto historial amoroso, Chiquis ha estado en medio de la polémica por causa de una de sus exparejas. Hasta el momento, y antes de Lorenzo Méndez, Ángel del Villar ha sido el hombre más importante en su vida sentimental. Con él duró cinco años de relación y hasta planes de boda tenían. Él es dueño de la disquera 'Del Records'. Jenni Rivera, madré de Chiquis, nunca estuvo de acuerdo con esta relación y por eso tuvo varios roces con ella. Jenni y Ángel tuvieron un gran enfrentamiento verbal y virtual después de los Premios de la Radio, en noviembre del 2012, en Los Ángeles, California. En agosto de 2016, Chiquis terminó la relación. Se dice que las razones fueron porque era violento, machista y controlador. Chiquis pasó un trago amargo con su ruptura, ya que tenían planes de boda y de formar una familia. Hoy se está dando una nueva oportunidad con Lorenzo Méndez.

Chiquis, por su parte, coincidió con su amado, añadiendo que cuando llegue el momento de casarse, "me gustaría que, si no es en una playa, (sea) en un rancho, así super mexicana. Hemos hablado de eso, porque yo sí quiero algo bien tradicional".

Sin embargo, para poder dar ese paso hace falta que Lorenzo Méndez tome acción. "Primero dame el anillo (de compromiso)", le exigió en broma la intérprete de 'La Malquerida', sentando la pauta de lo que está por venir.