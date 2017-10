Pitbull lanza este mensaje directo a Trump para que se deje de construir muros

Con un mensaje político y social, Pitbull recibió el premio Trascendencia Musical el jueves en la noche en los Latin American Music Awards (Latin AMAs) diciendo que se deben construir escuelas en vez de un muro fronterizo. Enrique Iglesias, con quien Pitbull se encuentra de gira por Estados Unidos le entregó el premio por su trayectoria profesional y lo llamó "un trabajador incansable" y "un artista que posee una gran calidad humana".

Al recibir el premio, Pitbull, cuyo nombre es Armando Christian Pérez, no mencionó al presidente Donald Trump por nombre pero hizo una clara crítica a su gobierno diciendo en inglés que "no podemos olvidar que inmigrantes construyeron los Estados Unidos de América" y que hay que pelear por "mantenernos fuertes, y no convertirnos en los Estados Divididos de América." Pitbull dijo específicamente que hablaba parte de su discurso en inglés para que el mundo entero prestara atención. Los padres de Pitbull imigraron a Estados Unidos de Cuba.



Entre grandes aplausos, Pitbull dijo que "deberían construir más escuelas en vez de estar preocupándose en constuir un muro", en alusión a los planes del gobierno de Donald Trump en constuir un muro entre la frontera de Estados Unidos y México. Hace cuatro años, el artista se asoció con la red de escucelas "charter" (subvencionadas) SLAM, enfocadas deportes, gerencia y liderazgo para abrir una esceuela en el barrio de la Pequeña Habana en su Miami natal. Desde entonces, el cantante ha estado involucrado en dos escuelas SLAM más y recibió la secretaria de educación Betsy DeVos en la escuela SLAM de la Pequeña Habana en abril.



En su discurso el jueves en los Latin AMAs, el artista agradeció a una maestra que tuvo en escuela superior por creer en él. También extendió sus buenos deseos a las víctimas de los desastres naturales en el Caribe, sur de Estados Unidos y en México.

Pitbull está nominado a un Latin GRAMMY 2017 por su tema 'Hey Ma' junto a J Balvin y Camila Cabello, parte de la banda sonora de 'Fast & Furios 8'.