'Olvídame y pega la vuelta' se moderniza: Pimpinela le canta al desamor en las redes sociales

El dúo argentino Pimpinela aceptó el reto lanzado por un programa de radio argentino e interpretó una versión actualizada de su popular tema 'Olvídame y pega la vuelta' adaptado a las relaciones modernas, en el que los cantantes llevan su discusión de pareja desavenida a la dialéctica del teléfono celular y las redes sociales.

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán cantaron en vivo en 'Perros de la Calle', programa de la estación Metro951 de Buenos Aires, el pasado 26 de abril donde les entregaron una letra nueva para la conocida canción de desamor.

"Ahora vete, olvida mis selfies, mis facebooks, mis passwords, mi clave de Netflix. Jamás la pude hacer andar", dice el estribillo reconvertido en un pleito digital.



En la letra se incluyen frases como "¿Por qué le diste like a la foto de tu ex?" y "Ya me desconecto que me suena el Tinder, matcheé con un tipo".

'Olvídame y pega la vuelta' es la canción más conocida de Pimpinela, incluida en su segundo álbum de estudio que fue lanzado en 1982 y le sirvió al grupo para alcanzar fama internacional.

El tema fue interpretado recientemente por Jennifer López y Marc Anthony.