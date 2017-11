"No tengo vicios, no bebo alcohol": Nicky Jam revela la mayor “humillación” de su vida

Para Nicky Jam no todo ha sido villas y castillas. Fue hace tres años y desde un país que no era el suyo que volvió a despuntar con éxito y levantarse como el ave ‘fénix’.

Para algunos era solo un mito mientras que para la gente de su segunda casa Colombia era una “leyenda”, aunque en quiebra.

“Ir a una tienda y que me dijeran ‘oye Nicky estás apagao’. Tú sabes lo que es echar gasolina y que la gente te diga de tu propio trabajo, esta es la humillación más grande que pueda pasar un ser humano, que te digan a ti, por ejemplo, tú eres un pelotero y que la te diga, mira ya no estás jugando pelota y ese es tu sueño, imagínate tú como cantante ¿ya no estás cantando? La gente piensa que tú te retiraste porque quieres, es que no me está yendo bien”, reveló el cantante a el locutor Jorge Pabón ‘El Molusco’, en una entrevista para YouTube.



“Yo la hostigué un par de semanas”, Nicky Jam confiesa que conquistó por internet a su esposa, Angélica Cruz “Me casé, encontré una buena mujer, en todo el sentido de la palabra”, dijo el reggaetonero en una entrevista con Jorge Pabón, ‘El Molusco’, en YouTube. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Yo la conocí ‘pegao’ pero yo soy un tipo guapo, atractivo, gracioso, yo canto bonito, tengo un buen sentido del humor, soy un tipo que habla claro. Si yo fuera feo, feo, feo, yo vengo y yo te digo: no, eso se pegó ahí por lo que estoy haciendo, pero yo la hago reir”, aseguró Nicky Jam, quien no cumple aún un año de casado. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Ella me hizo sentir algo que no había sentido, yo me sentía muy vacío, y ahora llego a mi casa y siento una familia, siento que trabajo y llego a mi hogar y hay una persona esperándome. No a una casa vacía, sin nada. Puedo estar con mis amigos, pero los amigos no te llenan”, explicó el cantante de 36 años quien estuvo en Las Vegas durante los premios Latin GRAMMY. Foto: Instagram Nicky Jam | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nicky Jam también contó que cuando se popularizó la canción ‘El Perdón’ junto a Enrique Iglesias “tenía una noviecita, pero es técnicamente como estar soltero”. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir “Ella vivía en un pueblo y yo vivía en otro en Colombia. Yo vivía en Medellín y ella vivía en Pereira y yo la mandaba a buscar”, dijo de una de las primeras parejas que tuvo cuando el éxito volvía a tocar su puerta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir De su ahora esposa Angélica Cruz, Nicky dijo que es también colombiana pero se crió en Estados Unidos, en Filadelfia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Yo lo que hice es que la vi en las páginas populares y la vi que era muy bonita, era una presentadora de Telemundo”, relató del primer momento cibernético con la joven. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Entonces le hablé por directo y le dije a ella que si quería ser mi mejor amiga con (foto) una botella de soda al lado y con el nombre de Nicky Jam (escrito). Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Es una estupidez, no es tan romántico. Puso cara de que creía que era yo y todo eso, y yo la hostigué un par de semanas”. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antes de los premios Latin GRAMMY, Nicky Jam y su esposa, Angélica Cruz, fueron captados mientras supervisaban los avances de su nueva residencia en Miami. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir La pareja fue vista por un paparazzi mientras visitaba este lugar en construcción. Nicky tendría como vecina a la cantante mexicana Paulina Rubio. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Así es como luce una parte de la fachada de la que será la nueva mansión del intérprete de 'Travesuras' y su esposa. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, Nicky Jam y su esposa se trasladaron a dicho lugar a bordo de su lujoso Ferrari color blanco. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Cabe mencionar que Nicky Jam está nominado a Latin GRAMMY 2017 en la categoría de Álbum del Año por 'Fénix', así como Mejor Canción Urbana por el single 'El Amante'. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Además, el reggaetonero también está nominado a Mejor Fusión/Interpretación Urbana por el tema 'El amante'. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nicky Jam y su esposa la modelo colombiana Angélica Cruz se casaron el 3 de febrero de 2017 en Medellín, Colombia. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Su boda llevó a cientos de invitados del mundo de la música y Hollywood a Medellín, Colombia. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Nicky Jam y su esposa se dejan ver muy poco por las cámaras. La última vez que los vimos juntos fue en sus primeras vacaciones como esposos en el verano. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y el destino que escogieron fue Mykonos, Grecia. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Recorrieron la isla en un buggy, quizá el medio de tranporte ideal para disfrutar del clima y el paisaje. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir “Es la única persona que me hace sentir real en esta vida surreal", dijo Nicky Jam en una entrevista poco antes de casarse. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A inicios de agosto, Nicky Jam lanzó el videoclip de "Si tú la ves", que fue grabado en Ecuador. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Recordemos que Nicky Jam y la modelo colombiana Angélica Cruz se casaron en Medellín, Colombia. Foto: Instagram Nicky Jam | Univision 0 Compartir La boda fue el viernes 3 de febrero de 2017. Foto: Instagram Nicky Jam | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así fue la recepción. Foto: Instagram Nicky Jam | Univision 0 Compartir En la invitación a la boda, la pareja pidió a la gente no tomar fotos ni llevar celulares. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Nicky Jam bailó un poco de hip hop mientras se preparaba para la ceremonia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en J Balvin, al centro, mientras se preparaba para dar una voltereta en la pista de baile, en la boda de Nicky Jam. Foto: Instagram / J Balvin | Univision 0 Compartir Vin Diesel fue uno de los invitados famosos a la ceremonia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir J Balvin no pudo evitar sacar el celular en plena fiesta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Un gran día para este gran amigo y compañero felicidades Niki", escribió Alex Delgado, de Gente De Zona bajo una foto de la boda. Foto: Instagram Alexander Delgado | Univision 0 Compartir J Balvin se vistió de traje y corbata negra, como indicaba la invitación al matrimonio de Nicky Jam. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Nicky Jam ahora es un feliz hombre casado! ¡Felicidades! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Este año Nick Rivera, como realmente se llama el artista, lanzó su primer disco después de diez años, aunque hizo en el pasado colaboraciones con otros famosos, incluyendo el cantante Enrique Iglesias y Wisin.

“Hace tres años yo estaba haciendo shows en 3,000 dólares y hoy en día yo pago 3,000 dólares en luz, es una metáfora que te dice cómo cambian las cosas de la vida”, confirmó el cantautor quien ya puede decir que tiene más de una casa.

El reggaetonero nació en Boston, pero se fue a vivir a Puerto Rico cuando solo tenía diez años y fue en el 1994 cuando comenzó su carrera artística.



Esta es la casa que Nicky Jam estaría mandando a construir (muy cerca de Paulina Rubio) Univision 0 Compartir



“Gracias a Dios yo trabajé lo suficiente y me ha capitalizado para vivir bien el resto de mi vida, porque ya yo sufrí, pase todo y perdí todo y hoy en día no tengo vicios, no bebo alcohol, no tengo en qué gastarme el dinero, tengo gente que me asesora y me dice como bregar con el dinero”, afirmó el cantante que ganado fama internacional.

Luego de que se mudara a Colombia en el 2010, el cantante se hizo una promesa de utilizar substancias controladas, “ni café tomo”.

“Puerto Rico no tiene culpa de que yo era un artista que no tenía disciplina. Puerto Rico no tiene culpa de que yo era un drogadicto y un alcohólico. Pues yo no puedo culpar a Puerto Rico por mi fracaso, pero sí me tuve que ir a otro lado para encontrarme de nuevo. Yo quiero aclarar eso, porque mucha gente dice que Puerto Rico te dio la espalda, Puerto Rico nunca me dio la espalda, yo me di la espalda y si tú no te quieres nadie te va a querer”.



