No se olvidaron de los latinos: 'Despacito' nominada a Mejor Canción en los Premios MTV EMA

The Associated Press

En esta foto del 27 de abril del 2017, Luis Fonsi, a la izquierda, y Daddy Yankee cantan en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina en Coral Gables, Florida. El megaéxito de Fonsi y Daddy Yankee "Despacito" recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo a canción y grabación del año, el martes 26 de septiembre del 2017. (AP Foto/Lynne Sladky, Archivo) The Associated Press

Cuando se anunciaron los Premios MTV VMAs este verano, 'Despacito' brilló por su ausencia. Pese a ser la canción más vista de la historia de Youtube y la más sonada en 2017 en radio y plataformas de streaming alrededor del mundo, el canal MTV no nominó a Luis Fonsi y Daddy Yankee en las categorías principales (después fue nominada a 'Canción del Verano', una categoría no televisada. Y perdió).

Sin embargo, la versión europea de estos premios, llamados los MTV EMAs, sí ha reconocido el poderío latino y el miércoles fue anunciado que el remix de 'Despacito' feat. Justin Bieber compite contra 'Shape of You' de Ed Sheeran y 'Wild Thoughts' de DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiler, entre otras como Mejor Canción del Año.



publicidad

La transmisión de los Premios MTV EMA 2017 será el domingo 12 de noviembre en vivo desde Londres. Rita Ora será la conductora del evento. Taylor Swift lidera las nominaciones con seis nominaciones, incluyendo Mejor Video por 'Look What You Made Me Do', la cual destronó a 'Despacito' en las listas de Billboard y le arrebató el record mundial. Shawn Mendes sigue de cerca con cinco nominaciones, incluyendo Mejor Canción y Mejor Artista.

Al ser un premio de música internacional, los MTV EMAs también incluyen categorías latinas por región: En la categoría Mejor Artista Latinoamérica Norte compiten Cafe Tacvba, Caloncho, Mon Laferte, Natalia Lafourcade y Sofia Reyes. J Balvin, Maluma, Piso 21 y Sebastián Yatra y Morat al ser nominados como Mejor Artista Centroamericano. En Mejor Artista Latinoamérica Sur, los nominados son Airbag, Carajo, Indios, Lali y Oriana.

Para ver la lista completa de los nominados, visita mtvema.com.