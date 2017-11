¿No se enteró? Desirée Ortiz presumía su relación con Luis Miguel aunque ya habían terminado

Por algún motivo que públicamente no queda claro, la periodista venezolana Desirée Ortiz hablaba a principios de esta semana sobre su novio, el cantante Luis Miguel, sin saber que para el artista la relación amorosa ya había muerto.

De acuerdo con Martha Figueroa, reportera del programa Hoy, fuentes de entero crédito le confirmaron que la relación se rompió "hace varias semanas". Por eso a nadie le debía extrañar que Ortiz estuviera el pasado fin de semana en los conciertos de Alejandro Fernández y pernoctando también en el rancho del llamado 'Potrillo', quien tiene demandado a Luis Miguel por incumplimiento de contrato y le exige la devolución de casi 7 millones de dólares que alega le había pagado en adelanto.



Foto de Luis Miguel en la que posa con su 'novia' nos deja dudando sobre su apariencia actual "Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria... ahora llegó el momento de brillar💪🏻 este es tu mes, de aquí en adelante todo el éxito y la suerte del mundo 🙏🏻👏🏻👏🏻 (sic)": éstas fueron las palabras que Dessire Ortiz dedicó a Luis Miguel en la foto publicada este 1 de noviembre. En entrevista a una revista mexicana, la periodista reveló detalles de su romance con el cantante. Más tarde empezó a presumir en sus redes sociales mensajitos donde mencionaba al galán así como las flores que le obsequiaba el intérprete mexicano.

Este es otro de los obsequios que 'Luismi' le dio a la rubia y fue así como lo celebró la venezolana "Hola ! Sin del Señ🌞r ?! Wou 🙀👏🏼👏🏼👏🏼 que lindo detalle 💙 desde 🇦🇷 @tengotodocluboficial #TuHistoriaNuestraHistoria" El 27 de octubre Luis Miguel estrenó su sencillo 'La fiesta del mariachi', que estará incluido en el nuevo material que saldrá a la venta el 24 de noviembre. Aunque 'El Sol' ha sido muy discreto con este noviazgo, no pasa lo mismo con Denisse y para muestra esta imagen. En los últimos años Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar no por su carrera artística, sino por la cancelación de giras y la pifia que resultaron sus conciertos en la Ciudad de México. Dessire expresó: "Yo no sé de dónde sacaron que tenía mal carácter, este hombre está todo el día, como decimos en Venezuela, echando broma, es muy gracioso y tiene un maravilloso sentido del humor".

Aún se desconocen detalles del nuevo disco, pero el primer sencillo contó con la participación del Mariachi Vargas de Tecalitlán. A Luis Miguel no se le conocía una nueva conquista desde que terminó con Kristina, con quien inició una relación amorosa en el 2013. ¿Será que Ortiz será la definitiva?

Con este nuevo álbum Luis Miguel marca su regreso a la escena musical. Hasta los fans de Luis Miguel se han expresado sobre el comentado noviazgo. Como una usuaria de Instagram que escribió "recuerda que ese solecito tiene muchas dueñas". Aún se desconoce si 'El Sol' saldrá de gira con este nuevo material, pero se espera que en noviembre (con el lanzamiento del álbum) Luis Miguel responda todas las incógnitas que se han generado.

Cuando se le preguntó sobre el tema, Ortiz puntualizó que Alejandro Fernández es "un gran amigo. Un hombre humilde, familiar, sencillo, un señor en todo el sentido de la palabra". Los problemas que tenga 'El Potrillo' con Luis Miguel no son asunto suyo, ni tienen por qué afectar su relación. "Yo no me meto en esas cosas. Le deseo a Mickey (como apodan al 'Sol de México) que solucione todas sus cosas, o sea, todos sus problemas con la gente, sus deudas, que le vaya increíble... pero no me puedo meter yo", aseguró la venezolana.

En los últimos días de octubre, Desirée Ortiz se convirtió en la figura principal de la portada de la revista Hola, en México, a la cual le ofreció una extensa entrevista sobre su romance con su 'carbón transformado en diamante', Luis Miguel. En la publicación detalló que el intérprete de 'Ahora te puedes marchar' la conquistó "con una conversación profunda. Para mí no hay nada más afrodisiaco que la inteligencia".



Sin embargo, en días recientes, un reportero del programa Hoy le preguntó sobre su relación y Ortiz replicó que no quería hablar de su vida privada. Sí comentó que su novio estaba "enfocadísimo en sus proyectos y bien, muy bien".

Y bien sí está, de acuerdo con la foto que se viralizó este martes en la cual Luis Miguel aparece rodeado de mujeres muy guapas, durante un compartir en su yate. La imagen, según se supo, fue publicada por primera vez por Sexenio Comunicaciones, una empresa presidida por el hermano del 'Sol', Alejandro Basteri.



Luis Miguel ¡feliz, soltero y muy bien acompañado en Miami! 🏖☀️ Cabe recordar que El Sol está de vuelta con un nuevo disco, el cual será lanzado en las plataformas digitales de México el próximo 17 de noviembre. Tan solo siete días después, también estará disponible a nivel mundial, por lo que nadie se quedará sin disfrutar de sus nuevas canciones. A post shared by Grupo Sexenio Comunicaciones (@sexenio_mx) on Nov 7, 2017 at 8:50am PST

"Está solterísimo Luis Miguel, ya no están juntos, confirmado”, sostuvo Martha Figueroa, quien concluyó que Desirée Ortiz le está "sacando el jugo" a las fotos que se tomó durante los meses que sí ocupó un espacio importante en el corazón del cantante, ganador de cuatro premios Latin GRAMMY.