Nacho regresó a casa: el gobierno de Colombia le permite viajar a Miami sin su pasaporte

Este viernes, cerca de las 2:00 de la madrugada, el cantautor venezolano sorprendió a su esposa y cuatro hijos, que hace casi dos meses no habían podido verlo.

El cantautor venezolano Nacho Mendoza logró llegar este viernes en la madrugada a su casa en Miami, Florida, donde sorprendería a su esposa Inger y sus cuatro hijos, a quienes no había podido ver durante casi dos meses por problemas con su pasaporte.

A principios del pasado octubre, Nacho denunció a través de sus redes sociales que cuando intentó salir de Venezuela, un oficial "chavista" del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) se negó a devolverle el pasaporte, lo que le impedía salir del país. "Es que la orden viene de arriba", alegó que le dijo el empleado.



La situación que enfrenta Nacho es que a su pasaporte venezolano se le acabaron las hojas para sellar sus entradas y salidas. Esa gestión, de renovarlo, no ha podido concretarse por lo que en el viaje más reciente del cantautor a su país, en septiembre, surgió la negativa de permitirle salir a otros territorios sin el documento oficial.

Aunque la situación había sido complicada, sobre todo ante el hecho de que la familia del intérprete de 'Bailame' quedó sola en Miami. Florida, no fue hasta la semana pasada cuando el tema cobró fuerza a nivel internacional. Y es que Chyno Miranda, quien fue compañero artístico de Nacho durante casi 10 años, comentó en El Gordo y la Flaca, que había indagado sobre el asunto y le había enviado un mensaje a su amigo. “Me comuniqué con parte de su equipo para decirle que, en la inmigración de Estados Unidos me comentaron que se puede venir con su residencia”.

Su reacción le cayó como bomba a Nacho, quien a través de sus redes sociales replicó: “Para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia - ¡Animal! - lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte -¡bestia!- ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?”.



Nacho, quien a comienzos de mes logró salir de Venezuela hacia otros países suramericanos a cumplir compromisos, agradeció este viernes a las autoridades migratorias de Colombia, un país desde el cual se le permitió volar hacia a Estados Unidos, al reencuentro con los suyos.