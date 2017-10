Muere la leyenda del rock Tom Petty

The Associated Press

El galardonado Tom Petty se presenta en la 47a gala de incorporación al Salón de la Fama de los Compositores en el hotel Marriott Marquis el jueves 9 de junio de 2016 en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) The Associated Press

El músico Tom Petty, quien junto a su grupo The Heartbreakers dominó la escena del rock en los 70 y 80, falleció el lunes a causa de un paro cardiaco. Según reporta Rolling Stone, Petty fue encontrado en su casa en Malibu el domingo por la noche y llevado de urgencia al hospital. Petty fue galardonado por el Rock and Roll Hall of Fame en 2002 y fue uno de los músicos más vendidos de la historia.

Hace una semana, Tom Petty y The Heartbreakers habían concluído una gira de 40 aniversario con tres noches en el mítico Hollywood Bowl. Thomas Earl Petty nació el 20 de octubre de 1950 en Gainseville, Florida. En 1976, salió a la venta el primer disco del grupo, también llamado Tom Petty and The Heartbreakers, pero no fue hasta un año después que el tema 'Breakdown' fue re-lanzado y empezó a sonar. El grupo sirvió de telonero para giras de Bob Dylan y The Grateful Dead y participó de sinnumero de conciertos benéficos como Musicians United for Safe Energy en 1979, y el famoso Live Aid en Filadelfia en 1985.



De adolescente, Petty había sido muy fan de los Beatles. Junto a Dylan, Jeff Lynne y Roy Orbison, Petty formó parte de Traveling Wilburys, la superbanda de George Harrison. Petty también tuvo una exitosa carrera de solista en los años 90.

Tom Petty le dijo a Rolling Stone que esta gira iba a ser su última gira por el país, aunque no tenía planes de dejar de hacer música. "Necesito entretenerme con algo, o si no soy una molestia en casa, dijo.