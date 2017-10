"Me dio mucha rabia": su novio la dejó por una amiga y ella escribió una canción para desquitarse

La artista urbana Karol G convirtió una traición en un desahogo, escribiendo no una sino dos canciones que forman parte de su nuevo disco, 'Unstoppable'. En entrevista con Despierta América, la colombiana explicó como su ex pareja la dejó por una amiga de ella. El dolor de esta experiencia en carne propia lo plasmó en papel para componer un tema dedicado a esa otra mujer, llamado 'A ella'. En el tema, que ya es un himno entre sus fans, Karol G le advierte a la que una vez fuera su amiga que tenga cuidado con su exnovio, pues así como la enganó a ella lo mismo volverá a hacer con otras.



Las mujeres del reggaeton y el trap, ¿Llegaron para quedarse? La colombiana Karol G está de estreno con su disco 'Unstoppable', el primer lanzamiento grande de una artista urbana mujer en la industria latina en mucho tiempo. Karol G hace reggaeton y trap y tiene colaboraciones con Bad Bunny, Cosculluela, Ozuna y más. Una colega de Karol G es Becky G, quien empezó haciendo pop pero cada vez está más encaminada hacia el reggaeton. El último éxito de Becky G se llama 'Mayores' y es a dúo con Bad Bunny. Ivy Queen, La Caballota, La Diva, sigue activa en reggaeton. Su más reciente tema se llama 'El lobo del cuento'. Natti Natasha lleva años en el género, se dio a conocer con Don Omar en el tema 'Dutty Love' hace cinco años. Es indiscutible que Shakira, aunque no es considerada propiamente una artista "urbana", es una de las mayores exponentes femeninas del género urbano en español. Empezando con 'La Tortura' jugó con el reggaeton y solo en 2017 la hemos visto cantando con Maluma en 'Chantaje' y con Nicky Jam en 'Perro fiel'. Ahora, Natti Natasha tiene colaboraciones con Ozuna y Daddy Yankee. A la dominicana Leslie Grace la conocimos por sus temas de bachata. Ahora tiene duetos urbanos con Wisin en 'Dulce' y con Becky G en 'Díganle'. Kali Uchis es una colombiana radicada en California que hace música alternativa y está nominada a Latin GRAMMY por su colaboración con Juanes 'Un ratico'. Pero esta diva también le mete al reggaeton, como en su colaboración con Reykon 'Nuestro Plenta'. Audri Nix es una rapera de Puerto Rico que hace trap y R&B. Esta artista independiente está trabajando en lo que será su primer trabajo discográfico, 'La Niña de oro'. Princess Nokia es una artista de raíces puertorriqueñas nacida en Nueva York. La semana pasada Princess Nokia participó del concierto benéfico Tidal X Brooklyn para ayudar a Puerto Rico y México. La Mala Rodríguez es todo un referente del hip hop en español. El último sencillo de Mala Rodríguez en un dueto con las hermanas de Ibeyi.



Pero la historia no termina ahi. A pocos meses de esa traición, el exnovio de Karol G volvió a buscarla. "Me dio mucha rabia cuando me llamó", dice Karol G, una de las máximas exponentes mujeres de música urbana en español. De ese encontronazo surgió su primer tema de trap, titulado 'Ahora me llama' a dueto con Bad Bunny. "Yo queria que en la canción quedara plasmada la actitud con la que escribí", dijo Karol G. "'A ella' me sacó el clavito pero cuando me llamó, yo era 'En serio, ¿ahora me llama? No, tengo que hacer una canción de eso."



'Ahora me llama' ha resultado todo éxito en dueto con Bad Bunny, y uno de los pocos temas de trap interpretado por una mujer. El disco debut de Karol G, Unstoppable, cuenta con colaboraciones con Cosculluela, Ozuna, Kevin Roldán y Bad Bunny. El tema 'Ahora me llama' también tiene un remix con Quavo, del exitoso duo de trap Migos. Además Karol G acaba de compartir escenario con J Balvin como su telonera en su gira Energía.

