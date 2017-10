Maribel Guardia le echa el ojo a Chayanne mientras celebra 20 años junto a Marco, su facsímil razonable

La actriz y cantante Maribel Guardia, que temprano esta semana alborotó a más de uno cuando desnudó su admiración por el "guapo, inteligente y sobre todo muy simpático Chayanne", dejó muy claro a través de sus redes sociales que para ella no existe otro como su esposo, el abogado Marco Chacón, quien guarda un ligero parecido con el intérprete de 'Qué me has hecho'.

Este jueves, junto a su foto con Chacón, la nominada al Latin GRAMMY en la categoría Mejor Álbum de Música Banda declaró a través de sus redes sociales: "Siempre le doy gracias a Dios por mandar este ángel a mi vida. Me rescató de la tristeza y solo me ha dado amor y protección. Gracias Marco Chacón por hacerme tan feliz durante 20 años. Te amo".



Él es Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia Él es Marco Chacón Fernández, actual esposo de la actriz, cantante y conductora, Maribel Guardia. Igual que Maribel Guardia, Marco es de origen costarricense. Ellos se conocieron por casualidad en Costa Rica. Hay que destacar que el apellido Chacón es de gran renombre en Costa Rica. Esto se debe a que Chacón es sinónimo de una de las familias musicales más reconocidas en dicho país. El fundador de la dinastía Chacón fue Mario Chacón Segura, abuelo de Marco. Resultaba natural que si los Chacón coincidían en una boda o bautizo, esto era el pretexto ideal para que la familia ofreciera conciertos espontáneos. A Marco no le resultaba ajeno que al llegar a la casa de su abuelo o alguno de sus tíos, la familia ya estaba concentrada en ejecutar canciones compuestas por su abuelo, Mario Chacón Segura. A este tipo de encuentros musicales, la familia Chacón le llamaba bohemias. Mario Chacón Soto, padre de Marco, fue el primogénito famoso de dicha familia. Esto se debe a que el padre de Marco, de niño cantaba en la iglesia de Moravia en San José, Costa Rica. Desde la década de 1930 en Costa Rica, Chacón Segura fue integrante de diversas agrupaciones musicales en la capital de este país. El padre de Marco era un apasionado de la música, pero siempre educó a sus hijos para que estudiaran una profesión. Los tíos de Marco se unieron desde 1950 y 1960 a agrupaciones musicales de su padre, o formaron parte de otras prestigiosas orquestas de la época. Así es como la familia Chacón posee un importante legado de éxitos musicales en Costa Rica. Aunque el patriarca Mario Chacón Segura, abuelo de Marco, falleció en 1991 su legado continúa vigente. Aunque Marco Chacón decidió estudiar Derecho, él siempre ha tenido la vena musical. Además de ser un reconocido abogado en Costa Rica, Marco también se ha convertido en parte fundamental de la vida de Maribel Guardia. A ella la asesora con la revisión de contratos para sus presentaciones en palenques y otros eventos. Por si fuera poco, Marco también mantiene una increíble amistad con el hijo del fallecido Joan Sebastian y Maribel Guardia, José Julián Figueroa. Marco y José Julián dan cuenta de ello a través de sus redes sociales. La cereza del pastel es que Marco Chacón será el productor de José Julián. Y es que Marco Chacón manejará una parte de la carrera de José Julián Figueroa. Así es como Marco Chacón se ha convertido en parte fundamental de la vida de ambos desde hace más de 18 años.

Así las cosas, Maribel Guardia despejó cualquier duda que hubiese podido generar su comentario sobre el artista boricua de 49 años. En entrevista con Mezcalent ya había insistido en que sí dijo que le gustaba, "pero de que está muy guapo a que se me antoje, hay un mundo de diferencia".



Siempre le doy gracias a Dios por mandar este ángel a mi vida, me rescató de la tristeza y solo me ha dado amor y protección. Gracias @marco_chaconf por hacerme tan Feliz durante 20 años te amo ❤️ A post shared by Maribel Guardia (@maribelguardia) on Oct 26, 2017 at 5:56pm PDT

Guardia, de 58 años, recordó además que es "una señora casada, pero uno ve las cosas lindas de lejos; ver y no tocar. Mi marido también, cuando pasa una niña linda le digo 'mi amor, voltea a ver, que muchacha tan linda, véala de arriba a abajo, disfrute'. En ver no hay pecado, claro que voltea poquito, porque si voltea mucho ya tampoco, pero así de reojito".