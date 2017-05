Representante de Ariana Grande confirma que la cantante está bien una explosión durante su concierto

El representante de la cantante Ariana Grande confirmó que la artista había salido ilesa de la explosión ocurrida este lunes durante el concierto que estaba realizando en el Arena de Manchester y en el que se han registrado varios muertos, según fuentes policiales.

El representante de la cantante dijo a la revista Billboard que ella se encuentra bien.

"Hay un número de fatalidades reportadas y heridos" confirmaron las autoridades locales a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, pidiendo que se evite contacto con la zona afectada.



Algunos asistentes presentes en el concierto reportaron que habían escuchado estallidos después hacia el final del evento y se apresuraron a la salida en medio del caos que provocó una estampida.

Varios de los asistentes al evento han compartido en sus redes sociales imágenes y descripciones de lo que ocurrió en el recinto.



I was inside Ariana Grande's concert in Manchester Arena. Right at the end a explosion was heard. Smoke on the corridors and blood