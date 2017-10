Luis Miguel deja en suspenso a sus fans anunciando que lanzará nueva música

Últimamente a Mariah Carey no la ido muy bien con las críticas. El 31 de diciembre de 2016 tuvo una presentación en Times Square que dejó mucho qué desear cuando fallaron sus in-ears. Luego, en julio de este año criticaron su poco esfuerzo al bailar durante un presentación en Las Vegas. Pero más allá de eso, las críticas por los cambios en su rostro y en su peso siempre han estado allí. We feel you, Mariah. Foto: Getty Images | Univision

