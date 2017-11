Lorenzo Mendez se enferma y se pone travieso con Chiquis Rivera

"Ellas fueron las que me dijeron: ‘mamá, sí es cierto’ porque yo les digo ‘no, es puro chisme’. [Me dijeron:] ‘No mamá, es cierto. Él tiene una foto de ella besándola en su teléfono’. Entonces cuando a mí me dicen que Lorenzo y Chiquis, no creas, sí me reí. Si es una gran mujer, como lo pienso yo, ella va a saber que es mucha mujer para ese hombre”, dijo Galván al show Suelta la sopa. Foto: Instagram Chiquis Rivera | Univision

0 Compartir