Lo que Jenni Rivera le dijo a Lorenzo Méndez le cambió la vida mucho antes de estar con Chiquis

Mucho antes de que Lorenzo Méndez fuese pareja de Chiquis Rivera y estuviera nominado al Latin GRAMMY, el vocalista de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga estuvo a punto de tirar la toalla, pues no encontraba su lugar en el mundo del espectáculo. Se lo confió a la que hoy sería su suegra, Jenni Rivera (1969-2012), quien según él relató, lo llevó a descubrir que lo que percibía como una debilidad era realmente su mayor fortaleza.

En entrevista reciente con Jessica Maldonado, en un podcast de conteo regresivo hacia los Latin GRAMMY, Lorenzo Méndez relató que hace unos cuantos años, en Miami, conversó con la 'Diva de la Banda' sobre su carrera y le abrió su corazón. "Le dije que sentía que no encajaba en Estados Unidos por ser latino y que cuando iba a México (no se sentía completamente aceptado porque) sonaba 'pocho' (con un acento anglosajón muy fuerte)".



Entonces, sin imaginar que aconsejaba al que sería su yerno, Jenni Rivera lo invitó a ser auténtico. Tras preguntarle si le gustaba Tupac Shakur y luego Vicente Fernández, la 'Diva de la Banda' le insistió en que tenía que seguir expresándose por medio de la música, aunque fuese en inglés. "Eso es lo que tú eres mijo y hay millones de personas en Estados Unidos que somos iguales", le recordó.

Un año después del fallecimiento de Jenni Rivera, Lorenzo Méndez se convirtió en el primer cantante mexicoestadounidense en grabar con La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga varios boleros famosos, en su particular estilo y en inglés. La producción en la cual fueron incluídos, el álbum 'La Original y sus boleros de amor', ganó en 2013 el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Música Banda.



Medalla de nominación #LatinGrammys A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7) on Nov 15, 2017 at 3:18pm PST

Méndez se sintió "como en los (premios) Oscar...", con una emoción indescriptible al haber alcanzado un sueño que tenía desde muy pequeño y que su mamá ha hecho todo lo posible para que lo haga realidad. "Si no fuera por ella, no estaría donde estoy... Ella tiene grandes sueños y altas expectativas para mi", confesó el intérprete de 31 años.

El novio de Chiquis Rivera se mantiene en constante crecimiento como artista junto a sus 16 compañeros en la agrupación musical que cuenta con 52 años de trayectoria y múltiples galardones.

Este jueves, en la edición 18 de los Latin GRAMMY en Las Vegas, Nevada, La Original Banda El Limón está nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda, por 'El mayor de mis antojos'. Para Lorenzo Méndez, quien llegará al evento de la mano de la hija mayor de la fenecida Jenni Rivera, no existe la menor duda de que saldrán triunfantes de la ceremonia.



Su mayor contendiente, admite, es la también legendaria Banda El Recodo, que "tiene un buen álbum, pero mitad instrumental".



Otros nominados en la misma categoría son El Chapo de Sinaloa, Lalo Mora y Maribel Guardia. Sobre esta última, comentó: "Cuando tienes una artista como ella, que lo hace todo, siempre va haber críticas... Ella es una leyenda, es emblemática, aunque no es mexicana, es costarricense, es conocida por su belleza, su trabajo en la televisión, su música, sus giras. Lo triste es que yo no he escuchado su álbum" y por eso no puede opinar sobre su calidad o los méritos para poder ganarles el Latin GRAMMY.