Live stream: Coachella 2017

¿No pudiste ir al Coachella Valley Music and Arts Festival este año? No te preocupes. Aquí te presentamos las transmisiones en vivo del festival de música de Indio, Caliifornia para que veas las presentaciones de artistas como Lady Gaga, Kendrick Lamar y los latinos de Chicago Batman desde la comodidad de tu hogar.

Tres transmisiones se están llevando a cabo a través del canal de YouTube de Coachella y empezarán a las 3:30pm ET el sábado y el domingo.

Canal 1





Horario Canal 1:

Sábado, 15 de abril (horario PDT)

3:35pm - Local Natives (Main)

4:30pm - Chicano Batman (Outdoor)

5:15pm - The Head and The Heart (Main)

6:10pm - Bastille (Outdoor)

7:15pm - Two Door Cinema Club (Main)

8:20pm - Future (Main)

9:15pm - ScHoolboy Q (Outdoor)

10:15pm - Bon Iver (Main)

11:20pm - Lady Gaga (Main)

Domingo, 16 de abril (horario PDT)

3:35pm - Ezra Fuhrman (Outdoor)

4:25pm - Whitney (Outdoor)

5:15pm -Toots & The Maytals (Main)

6:10pm - Grouplove (Main)

7:15pm - Future Islands (Outdoor)

8:10pm - Tove Lo (Mojave)

8:55pm - Porter Robinson & Madeon (Main)

9:50pm - Lorde (Main)

10:45pm - Kendrick Lamar (Main)

Mira el resto de los canales del live stream de Coachella aquí.



