Lecciones de las poderosas del regional mexicano (que deberían aprender algunas del pop)

Son fuertes, son guerreras, son altivas. Vencen adversidades inimaginables para lograr sus metas y luchan por lo suyo en mundo dominado por los hombres. No se trata de las chicas súper poderosas del tipo diseñado por Marvel Comics, ni de personajes ficticios de la gran pantalla. Son mujeres de carne y hueso. Y de grandes pulmones. Nos referimos a las divas de la música regional mexicana.

Aquí un breve recuento de lo que hemos aprendido de ellas.

Selena: Aunque vivas enamorada y totalmente equivocada, que no te importe





Una verdadera pionera, a 'La Madonna tejana' se le atribuye el haber puesto sobre el mapa al género de la música de banda, trayéndola definitivamente al mainstream. Pese al horror y las quejas de los maestros de una Selena de 14 años, su padre la sacó de la escuela para llevarla de gira con el conjunto familiar; a lo largo de esa aventura, la comida fue escasa, la gasolina un lujo y, para colmo, Selena se vio obligada a cantar en un idioma que apenas conocía: el español. En 1987, sin embargo, a partir de su nombramiento como mejor vocalista del año y, a más adelante del éxito rotundo de su sencillo Amor prohibido, no hubo obstáculo que la detuviera, y fue entonces que tomó las riendas de su carrera. Usó la ropa que quiso pese a la lluvia de críticas acerca de sus elecciones "inapropiadas" para una joven, y huyó para casarse con el hombre que amaba, por encima de la opinión de su padre.



Aún bajo las exigencias de la fama, Selena obtuvo su diploma de escuela superior por correspondencia y había comenzado a estudiar Administración de Empresas. Selena fue mucho más que una joven intérprete y compositora, llegó a involucrarse en múltiples actividades filantrópicas con un enfoque especial a niños de comunidades hispanas en Estados Unidos. Incluso de manera póstuma, Selena sigue vendiendo discos, con 60 millones de copias hasta la fecha y más grabaciones después de su muerte que en vida.





Jenni Rivera: Se necesita más que una cara bonita y un cuerpo sin estrías





La legendaria, la 'diva de la banda', Jenni Rivera nos enseñó que los reveses de la vida son para ponerse de pie y que, cuando ya hiciste todo lo que pudiste, puedes hacer más. Madre a los 15 años, Jenni continuó no sólo con sus estudios -titulándose como Licenciada en Administración de Empresas- sino con sus sueños. Su presencia escénica cambió para siempre el rostro de la música regional mexicana, dejando atrás la imagen hasta entonces predominante de la cantante delicada, sumisa y sufridora.



La madre soltera de cinco nunca se limitó al campo de acción del escenario. Impulsada no por una causa lejana y anónima, sino por una experiencia propia, Jenni fue una defensora de las víctimas del maltrato doméstico y abuso sexual. En 2007, cuando su ex esposo fue declarado culpable de abuso sexual contra su propia hija y una hermana de Jenni cuando éstas tenían 7 y 8 años, no huyó de las preguntas ni las cámaras. Salió, dio la cara y declaró: “Cuando me di cuenta de los abusos a mi hermana y mis hijas, el tema del abuso sexual se convirtió en pasión”. Dos años antes de su muerte, la organización estadounidense Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica nombró a la activista como portavoz.



Diana Reyes: No creas en las promesas de mañana, ni en las flores de cortesía





Desde los problemas de vista que de niña la obligaron a usar enormes lentes y a sufrir varias operaciones que no evitaron que al final tuviera que someterse a un trasplante de córnea para no quedar ciega, hasta su enfrentamiento con el machismo de un medio especialmente difícil para las mujeres: "En el regional mexicano [...] como mujer tienes que luchar por la credibilidad", declaró para Publímetro , 'La reina del pasito duranguense' nunca ha reconocido los obstáculos.



Durante una gira por el interior de la República Mexicana en 2015, tres integrantes del equipo de Diana Reyes fueron secuestrados, factor suficiente para que cualquiera desista de hacer otra gira en México, país al que sin embargo, Reyes planea regresar después de 14 años de vivir en Estados Unidos. Además, Reyes tiene claro que su éxito y el miedo no son compatibles. Acerca de Yo no creo en los hombres, dice: "Anteriormente, me daba pena incluir canciones mías porque yo decía: es que no son tan fuertes como las de los otros compositores [...]. Me hacía muchas preguntas [...]. Este disco me dio una confianza que antes no tenía, creo que crecí como compositora y artista".





Marisol y Vicky Terrazas: Hay que ser de arranque y de mucho ambiente, pa' defenderse hay que sacar el diente





Getty Images

Las irreverentes hermanas vocalistas de los Horóscopos de Durango han logrado mucho más que su agrupación reciba tres nominaciones para los Grammy Latinos. Las hijas de Armando Terrazas, el fundador y hoy director artístico del conjunto —pionero de la así llamada música "de tamborazo"—, saben sacarle provecho a las situaciones más adversas. Después de su arresto en un concierto de la Florida en 2013, debido a su defensa de un fan latino ante agentes de seguridad, las hermanas tuvieron que cumplir con 50 horas de servicio comunitario en su natal Chicago. A raíz del incidente, colocaron la imagen de su ficha policial en el CD titulado, con gran ironía, Las chicas malas. "¡Venimos muy malas, venimos a portarnos mal! Desde que empezamos a



trabajar hemos batallado con el machismo [...] pero aquí estamos, somos fuertes y no nos vamos a dejar", declararon al Informador.