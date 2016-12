La vocalista de JotDog fue atacada a golpes por un hombre en la Ciudad de México

"No me pidió que me bajara, ni dinero o celular, iba directamente a hacerme daño", escribió María Barracuda sobre el acto de violencia de género que sufrió.

Un hombre extraño atacó a golpes a la cantante mexicana María Barracuda el jueves en la madrugada cuando ella salía de una fiesta en la colonia Roma, el barrio de moda de la Ciudad de México.

La vocalista de Jotdog! compartió el suceso con una foto de su moretón en sus redes sociales, describiendo exactamente lo que había sucedido.



María salió de la fiesta y se subió a su coche, que estaba a unos pasos de la puerta. Era la 1:00 a.m. hora local y no estaba preocupada. "Me subí a mi carro y un desconocido me abrió la puerta, no me pidió que me bajara, ni dinero o celular, iba directamente a hacerme daño", contó María Barracuda.

"Se metió, me agarró del cuello, del pelo y me golpeó varias veces en la cabeza, supongo que con la intención de desmayarme y lo demás sólo puedo imaginarlo. De alguna manera logré cubrirme y no tengo más que unos golpes leves. Estaba encima de mí, yo más o menos me sé de defender gracias a la vida así que de alguna manera logré quitármelo y sacarlo a patadas de mi carro, salió corriendo y empecé a gritar como estaba la música nadie me escuchó", continuó.



Cuando por fin salió gente a ayudarla, ya era demasiado tarde, pues no encontraron al perpetrador.

"Chavas, tenemos que aprender a defendernos debemos estar alertas y preparadas, podría ser la diferencia de tu suerte", aconsejó a sus lectoras.



La violencia de género es algo que se vive cotidianamente en México y varios países de Latinoamérica: 14 países de la región están incluidos en la lista de los 25 países con más feminicidios del mundo. Apenas el lunes pasado, la medallista olímpica y senadora mexicana Ana Gabriela Guevara fue golpeada "por ser mujer" después de un choque.

Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, decidió repartir silbatos para combatir la violencia de género en la ciudad en mayo de este año, mostrando así la incompetencia de la Ciudad por resolver la crisis de los derechos de la mujer que actualmente existe.

