La verdadera conexión entre Selena Quintanilla y Kim Kardashian va más allá del disfraz

A Suzette Quintanilla sí le gustó que Kim Kardashian se disfrazara como su fenecida hermana para Halloween. "Parecía que fuera latina", dijo en una estación de radio de Los Angeles cuando le preguntaron su opinión. Pese a las críticas de algunos fans de Selena que consideraron que la Kardashian se estaba apropiando de la cultura latina, Suzette no piensa así. El hecho que artistas como Demi Lovato o Kim Kardashian se vistan de artista, asi como fans de todo tipo, es algo que le agrada pues lo ve como una forma de respeto. "Engrandece más a Selena", dijo.



Flores, lágrimas y amor: así develaron la estrella de Selena en Hollywood En 1995 la estrella de Selena Quintanilla se apagó con su trágica muerte, pero 22 años después llegó otra para iluminar a la cantante, y es que este 3 de noviembre la 'Reina del Tex-Mex' recibió a manera de homenaje póstumo una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cientos de fanáticos de la reina de la cumbia texana se concentraron frente a la torre de Capitol Records en Los Ángeles para presenciar el homenaje que le hicieron a Selena. En la foto su hermana Suzette, compartiendo el emotivo momento con los seguidores que acudieron de varias partes de América. Desde muy temprana hora los seguidores de Selena comenzaron a congregarse frente a la que fuera su disquera, acompañados de carteles y cantando las canciones que hoy son un clásico de la música Tex-Mex. Una fanática llegó caracterizada como Selena, luciendo el famoso traje de tercipelo que se ha vuelto un referente de la cantante. El amor de los fans por Selena Quintanilla no tiene límites, como lo demuestra esta chica, quien lleva tatuado el rostro de la cantante mexicoamericana en su brazo, y lo muestra con orgullo. La actriz Eva Longoria junto conEric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, fueron quienes encabezaron la ceremonia, a la que acudieron la familia de Selena, su viudo, Chris Pérez; y algunos exintegrantes de su grupo, Los Dinos. Eva Longoria creció en Corpus Christie, Texas, en el mismo lugar donde nació Selena y en su intervención, la actriz aseguró que no hay ninguna figura que represente a la comunidad latina en Estados Unidos más que la cantante, quien fuera asesinada el 31 de marzo de 1995. Longoria se mostró bastante conmovida con el evento y, con la voz entrecortada y con algunas lágrimas corriendo por su rostro, dijo: "Esto es para cada latina que ha soñado. La perdimos demasiado pronto, pero la podemos honrar esta noche cimentando su espacio entre las estrellas, donde se merece estar". Uno de los momentos más emotivos fue cuando la familia estaba posando al lado de la estrella de Selena sin Chris Pérez, y fue por los seguidores -quienes lo aclamaban- que el músico se acercó con un ramo de rosas blancas. Chris también estaba muy conmovido por las muestras de cariño y, respondiendo a la petición de los fans que pedían un beso para su amada, besó su mano poniéndola sobre la estrella de su esposa. Chris permaneció hincado por algunos minutos fente a la estrella de su mujer, mientras agradecía las muestras de cariño de los fans para su esposa. Llamó la atención que minutos después Suzette, hermana de Selena, quitara las rosas que había colocado Chris sobre la estrella. Éste fue el gesto de amor de AB Quintanilla hacia su hermana: el músico vistió una chamarra de piel negra que tenía plasmado en la espalda el rostro de la cantante, quien falleció en la cúspide de su carrera. En las mangas de la chamarra se podían observar rosas blancas, que eran las favoritas de su hermana. Entre las celebridades que acudieorn a la ceremonia vimos a la actriz mexicana Angélica Vale. Se rumora que ella y su esposo Otto Padrón fueron quienes nominaron a Selena para que tuviera su propia estrella, además de que fueron quienes cubrieron los gastos de aproximadamente $30,000 para la instalación y mantenimiento del monumento. La actriz y cantante mexicana Angélica María también estuvo presente en la ceremonia, acompañando a su hija. Suzette también subió al estrado a dirigir algunas palabras y agradecerle a Eva Longoria los elogios para su hermana: "Quiero agradecer a mis padres, especialmente a mi padre por tener esa visión y guiarnos a través de nuestras carreras. Creo que Selena lo dijo mejor: la meta no es vivir para siempre". Suzette continuó con el discurso: "Selena dijo: la meta no es vivir para siempre, sino crear algo que lo haga, muchas gracias por este evento hermoso", dijo la representante de la familia segundos antes de la develación de la estrella. Otro de los invitados al evento fue el actor Edward James Olmos, quien interpretara a Abraham Quintanilla en la película 'Selena'. Se vio que James Olmos tiene una excelente relación con la familia de Selena, ello aunque ya pasaron 20 años del lanzamiento de la cinta. Los padres de Selena, la señora Marcella acompañando siempre a su esposo, impulsor de las carreras de sus hijos; Abraham Quintanilla posando con la estrella de su hija en el Paseo de la Fama en Hollywood. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir



La hermana mayor de Selena además corroboró que en casa de los Karadashian se escucha la música de Selena hace tiempo, y el disfraz de Kim no fue algo fortuito. Resulta que Suzette es muy amiga de la cantante y presentadora Adrienne Bailon, quien solía ser parte del grupo Cheetah Girls y quien fue novia de Rob Kardashian por varios años. "Una vez estaba en uno de sus conciertos y tenía a Rob al teléfono," contó Suzette. "Kourtney y sus hermanas estaban cantando canciones de Selena en el fondo. Ellas son fanáticas de mi hermana hace tiempo, asi que [el disfraz] no fue una sorpresa para mi".



Por esta razón, Suzette tampocó se sorprendió cuando el año pasado se le fotografió a Kylie Jenner con una camisa de Selena. "Si Selena estuviera aquí hoy, estaría al a talla de una Beyoncé", dijo, añadiendo que Selena escuchaba de música country hasta hip hop y que una de sus canciones favoritas era 'More than Words' del grupo Extreme y no paraba de cantarla en voz alta en el bus durante las giras.

En la entrevista Suzette también contó que aunque no se mantiene en comunicación constante con Jennifer López, cada vez que se ven es como si el tiempo no hubiera pasado. "Fui a su show en Las Vegas y conocí a ARod," dijo Suzette. "Siempre hay mucho cariño entre nosotras. Es una mujer latina poderosa que ha demostrado que somos capaces de todo".