La venganza vende: Taylor Swift bate récords con su disco contra Kanye West y Kim Kardashian

Con 'Reputation', Taylor Swift cambió su imagen de niña buena a una vengativa y que no se deja intimidar por "bullies", especificamente Kanye West y su esposa Kim Kardashian. Los seguidores de Swift se mantienen a su lado en las malas y en las buenas, y han hecho que el nuevo disco de la cantante supere un millón de copias vendidas en su primera semana de lanzamiento.

'Reputation' es el disco más vendido de 2017, con 1.216 millones de copias registradas siete días tras su lanzamiento el 10 de noviembre. De hecho, cruzó el millón de copias tan solo cuatro días después de salir a la venta. El odio vende, y esta ha sido la fórmula de Swift con este, su sexto disco, lleno de indirectas (y no tan indirectas) a sus ex novios, y a su archienemigo West.



En fotos: las veces que Taylor Swift y Kanye West se dieron el beso de Judas ¿Se acuerdan de esta imagen? Hasta se nos arruga el corazón con tanta ternura. Corría el 2015 y Taylor le hizo entrega del Michael Jackson Video Vanguard Award en los VMAs de ese año. Y Kanye, en sus 10 minutos de discurso, reiteró lo culpable que se sentía por el incidente del 2009. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El 'incidente' del 2009 en los Video Music Awards fue uno que quedó para la historia. Taylor Swift ganó ese año en la categoría de Mejor Video Musical a una artista femenina, acabando con el sueño de Beyonce que estaba nominada por 'Single Ladies'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y fue precisamente por Taylor haberle ganado a Beyonce que Kanye West entró en un ataque de ira y no se le ocurrió otra cosa que subirse al escenario, quitarle el micrófono y alabar a Queen Bey. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con la promesa de que la dejaría terminar su discurso, Kanye dejó muy claro que Beyonce tenía el mejor video musical de todos los tiempos. La cara de Taylor en esa ocasión fue un verdadero poema. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Es que esa cara merecía un close-up. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero ¿qué ven nuestros ojos? Una reverencia por parte de Kanye. Una tierna sonrisa de Kim Kardashian. Es el fin de los tiempos. No, no se trata de un montaje de Photoshop. Ese momentó sucedió y fue en 2015 durante los GRAMMY. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La reverencia no fue suficiente y hasta una agarradita por la cintura para demostrar que aquí sí hay amor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Agarraditas de mano y de más porque estos dos son (o eran) así de amorosos. Si hay agarraditas por la cintura, ¿por qué no las manos? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero hubo más. ¿Es idea nuestra o pareciera que Taylor le dio consejo a Kanye ese año? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¡Pero como dos compadres que tienen años sin verse! Más emoción hay en la cara de Taylor que en la de Kim K. A esos niveles era el amor Taylor-Kanye. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y como no era suficiente demostrar amor con Kanye y asegurarle al mundo entero que todo estaba bien, Jay-Z se unió a estas negociaciones de paz por aquello de que Beyonce de alguna manera estuvo involucrada en incidente de 2009 de alguna manera u otra. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir ¿Saben qué? Ya estos dos empalagan. Nos quedamos mejor con la versión actual de Kanye y Taylor , donde hay de todo menos 'amor'. Nos gustan las historias bonitas, pero las peleas son más jugosas al final del día. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



Desde su primer disco en 2006 cuando tenía 17 años, Taylor Swift se ha dado a conocer por sus canciones sobre enamorarse y sobre sus famosos ex-novios como Harry Styles y John Mayer. En 'Reputation', Swift tiene temas como 'Getaway Car' y 'King of My Heart' que alegadamente son inspirados en sus ex-novios Calvin Harris y Tom Hiddleston.

Pero en canciones como 'Look What You Made Me Do' y 'This Is Why We Can't Have Nice Things', Swift hace referencia a los rumores y críticas sobre su propia carrera: enemistades con Katy Perry, la serpiente que Kim Kardashian utilizó para criticar a Swift en las redes sociales y el insulto "bitch" (perra) que Kanye West usó en su canción 'Famous'.

Según Billboard, 'Reputation' se convierte en el décimo disco de la historia que más ha vendido en su primera semana de lanzamiento. Su disco anterior, '1989', vendió 1.286 millones de copias en su primera semana.



