La madre de ‘Despacito’ nos revela por qué no puede tener bebés, aunque sí es “madrina de muchos”

Platicar con Erika Ender es descubrir una sencilla mujer que parece no dimensionar su brutal éxito alrededor del planeta. Tiene apenas 42 años, pero ya está en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Sus canciones han levantado poco más de 160 discos y nosotros la encontramos luego de cenar es uno de los restaurantes más famosos del imponente Hotel MGM en Las Vegas.

“Fíjate que yo soy una de las personas que aseguran que los límites solo empiezan en la mente”, explica. Así comienza la entrevista exclusiva a Univision Entretenimiento, y continúa describiéndose: “Yo de siempre he querido dejar una huella positiva en el mundo, mi fundación ahí va y Dios sabe que soy el mejor ser humano que puedo. Eso de alguna manera también me hace una persona mejor, profesionalmente hablando”.



Con 25 años de trayectoria, Erika Ender ingresó al Salón de la Fama de Compositores. La cantautora panameña está nominada a Mejor Álbum Cantautor por 'Tatuajes' y Canción del Año por 'Despacito'. El éxito de Fonsi con Daddy Yankee es una mezcla de pop, ritmos urbanos y letras sugestivas que rompieron fronteras. Después de su éxito con 'Despacito', cantantes como Thalía solicitan de su talento como compositora. Pepe Aguilar tampoco se quedó con las ganas. En su cuenta de Instagram escribió: 'con la talentosa @erikaender planeando nuevas rolas'. 'Cinco minutos', canción del séptimo álbum de Gloria Trevi, 'Una rosa blu' (2007), también es composición de Ender. La cantante panameña compuso junto a Noel Schajris: 'Cuando se ama como tú', tema que forma parte de la discografía de Pandora. Ender es una cantante multifacética y, durante una visita a Panamá en la que promocionó su disco 'Ábreme la puerta', compartió escenario con Juan Luis Guerra. Otro de los artistas con los que unió talento ha sido con el actor y cantante Jean Carlo Canela, quien escribió: 'Siempre te he respetado mucho. ¡¡¡Eres la prueba de que indiscutiblemente las mujeres lo hacen mejor!!!'. Pero la lista de estrellas con las que ha hecho muy buena mancuerna continúa. Artistas como Chayanne, Ednita Nazario, Gilberto Santa Rosa, Ana Bárbara, Victor Manuelle, Milly Quezada, Elvis Crespo, Luis Enrique y Luis Fonsi son algunos que interpretan sus canciones.



Erika estuvo gravemente enferma en 2008: un fibroma le colapsó y tuvieron que extraerle el útero y la matriz, por lo que es imposible que, de manera natural o asistida, pueda convertirse en madre. Sin embargo, la cantante opina: “En la vida decidimos si queremos ser víctimas o héroes; y yo nunca me he vestido de víctima. Con todo lo que me ha pasado y que me ha tocado vivir, que ha sido mucho, tanto cosas lindas como cosas fuertes, aún con todo, siempre decidiré vestirme de crecimiento”.

Es una cantante completa que goza del cariño del público. Como compositora, es sobresaliente; pero muchos fans desean que la imponente panameña pueda convertirse en madre en breve a través de la adopción. Así nos lo compartió ella entre sonrisas llenas de ternura: “No lo tengo planeado, no soy mamá de uno, pero si madrina de muchos porque no pude ser mamá. De hecho, si escuchas mi disco ‘Tatuajes’, la canción número cinco habla un poco de eso (‘Cómo hubiera’) y la verdad es que me lo tomé con tranquilidad, con aceptación positiva. He sido ave fénix más de una vez y el secreto está en ver todas esas situaciones que parecen no ser positivas como lecciones que pueden engrandecerte y que te van haciendo sacar piel nueva”.



Además de la música, Erika Ender le dedica gran parte de su tiempo a ‘Puertas abiertas’, su propia fundación que comenzó actividades en 2009 y que planea cambiar el futuro de muchos niños a través del amor y las artes: “ La mitad de mi vida está enfocada en mi fundación, es mi manera de ser mamá, es mi deber como ser humano, como me criaron en mi casa. Y esos valores yo los agradezco día con día porque uno tiene que venir a este mundo a amar y servir, no a hacerse millonario y egoísta. Yo sí disfruto sacarle una sonrisa a alguien”.

Sin duda, Erika Ender es la mejor versión de sí misma y podrás verla éste jueves 16 de noviembre en la entrega 18 de los Latin GRAMMY.