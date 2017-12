Juan Gabriel "se debe estar revolcando en la tumba" según autor del nuevo libro sobre el Divo de Juárez

Juan Gabriel presentía su muerte y quería reconciliarse con las personas más queridas de su vida y su familia. Estas son algunas de las revelaciones que los periodistas Juan Manuel Navarro y Javier León Herrera destaparon durante la investigación realizada para el nuevo libro 'Adiós eterno. Los últimos días del Divo'.

“Es imposible que a Juan Gabriel le pudiera gustar esto, porque él era amor y esto es guerra”, dice en el libro una de las personas cercanas al cantante sobre el pleito en el que se encuentran sus hijos en torno a su herencia. "El presentía su muerte y quería dejar las cosas en paz, queria pedirle perdón a gente que él hizo daño o con quien se peleó. Quería enmendar, pero la muerte lo sorprende," dice Navarro."Se debe estar revolcando en la tumba. Ahorita está pasando lo que él se presentía."



Durante un año, Navarro, corresponsal de Televisa Espectáculos y colaborador de Univision, y el escritor León Herrera hablaron con más de una decena de personas allegadas a Juan Gabriel para detallar cómo el Divo de Juárez pasó las últimas dos semanas de su vida y cómo se desató su funeral. Las personas citadas en 'Adiós eterno' no son anónimas, excepto un confidente principal con quien alegadamente Juanga tuvo conversaciones y reflexiones sobre su vida.

El libro se presentó en la Ferida del Libro de Guadalajara; saldrá a la venta en México el 5 de diciembre y en Estados Unidos a principios de 2018. Navarro, quien entrevistó a Juan Gabriel varias veces a lo largo de su carrera, cubrió su hospitalización en Las Vegas en 2014. En esta ocasión, Juan Gabriel estuvo al borde la muerte y según los autores, a raíz de este evento, empezó a replantearse su vida y sus relaciones. "Tuvo una pequeña reflexión y en ese ínterin redactó su testamento," dice León Herrera, añadiendo que no alcanzó a finiquitarlo. "El tenía una voluntad y esa voluntad no se está respetando".



Continúa la pelea por la herencia que dejó Juan Gabriel

El testamento de Juan Gabriel nombra a Iván Aguilar como heredero universal de sus bienes, pero Luis Alberto Aguilar y Joao Aguilar, también hijos del cantante, están demandando a Iván para que se reparta la herencia de manera equitativa entre los descendientes. A finales de noviembre, también se presentó una denuncia contra Iván por unas propiedades de Juan Gabriel que alegadamente fueron cedidas de manera fraudulentas.

Los autores de 'Adiós eterno' buscaron a Iván para darle la oportunidad de que recontara los últimos días de su padre y aunque al principio accedió a la entrevista, luego decidió no participar.

Según 'Gabo', el pseudónimo dado para el confidente de Juan Gabriel en este libro, Juan Gabriel presentía su muerte a tal nivel que preparaba una 'lista del perdón' para reconciliarse y hacer las paces con gente en su vida. Esta lista está compuesta por personajes públicos y privados, incluyendo Olga Breesin, su cuñado Jesús Salas, y Angélica María, pero Juanga no pudo hacer las paces con todos.



“Juan Gabriel le temía mucho más a la depresión que a la muerte”, dice León Herrera que les dijo otro allegado de Juan Gabriel sobre la razón por la cual no quería ir al doctor y no se cuidó físicamente incluso después de estar al borde de la muerte en 2014 en Las Vegas. El libro también investiga la dualidad de "Alberto Aguilera" versus "Juan Gabriel" en un capítulo titulado "Dos almas no caben en un cuerpo".

En cuanto al título del libro, León Herrera describe un anécdota en el que Juan Gabriel se planteó hacer un tema estilo 'My way' de Frank Sinatra, con el posible nombre de 'Adiós eterno', haciendo eco de su canción más famosa. "En una ocasión se quedó tatareando y se hubiera podido dar," dice León Herrera. "Hubiera sido espectacular".