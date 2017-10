Gloria Estefan y el sueño americano

El musical On Your Feet! cuenta la historia de Emilio y Gloria Estefan y se encuentra de gira nacional.

"This is what an American looks like!" fue la línea más aplaudida durante la noche de apertura del musical On Your Feet! en el Adrienne Arsht Center de Miami. El espectáculo de Broadway arrancó su gira nacional y qué mejor lugar que el hogar de Emilio y Gloria Estefan, cuya verdadera historia es contada en el musical.

Es el personaje de Emilio Estefan, quien brinda los momentos cómicos de la obra gracias a la interpretación de Mauricio Martínez, en un momento clave de la trama desafía a un ejecutivo de una disquera norteamericana que rechaza el sonido innovador de los Estefan en los años ochenta. Emilio dice "así se ve un americano", con acento, con diferentes influencias, mezclando ritmos con letras en inglés. Y tuvo razón: Gloria Estefan y su Miami Sound Machine tuvieron éxitos que cruzaron fronteras, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.



El público del Adrienne Arsht Center aplaudió y vitoreó esa línea porque hoy es tan o más relevante. Al final de On Your Feet!, unos muy emocionados Emilio y Gloria se subieron al escenario y la propia Gloria le dijo al público "¡Hemos vivido el sueño americano, y ese sueño no ha muerto! Nadie lo puede matar."

Christie Prades, quien como Gloria es cubana de Miami, lo da todo en el escenario y le da nueva vida a clásicos como '1, 2, 3', 'Dr. Beat', 'Mi Tierra', y 'Conga' entre muchos más. Clay Ostwald, parte del Miami Sound Machine por 30 años, es el director musical de On Your Feet!

Por años, hemos visto pocas historias latinas ser presentadas en Broadway con obras como West Side Story, y más recientemente, In the Heights. Pero poder presenciar la historia real de estas figuras tan centrales para las artes y la música, una pareja que ha luchado siempre por mantener a los latinos y nuestra cultura en alto, es presenciar el sueño americano frente a tus ojos.

Ya era hora que se immortalizara su historia y que como latinos, tengamos otro legado en Broadway que a su vez llegará a públicos por todo el país.