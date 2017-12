Esto es lo que piensa el sobrino de Selena sobre la rapera que se hace llamar "la Selena del trap"

En la canción 'MotorSport', la rapera de ascendencia dominicana Cardi B alardea de ser la Selena del trap. "I'm the trap Selena, dame más gasolina", rapea en Spanglish en este tema del dúo de hip hop Migos en el que también aparece Nicki Minaj.

La comparación no sentó bien a muchos fans de la fallecida Reina del Tex-Mex, algunos de los cuales se sintieron ofendidos de que una artista nueva y urbana, que tuvo sus comienzos como bailarina exótica, se crea de la talla de la adorada Selena.





Parece que la respuesta fue tan negativa, que la propia Cardi aclaró en Twitter esta semana lo que quiso decir con esa línea en la canción lanzada el pasado 1 de noviembre: "Dije trap Selena porque ¿quién no ha querido ser Selena?," escribió en inglés. "Es una 'alter ego' a quien todos aspiramos y quiero que el mundo sepa cuanto lo amo".

A quien no le pareció importar la comparación fue a Suzette Quintanilla, hermana de Selena, quien dijo en una entrevista radial que le parece un halago pues se reconoce a Selena como la leyenda que es.

Un usuario de Twitter reaccionó a la explicación de Cardi diciendo que para aquellos que buscan "trap Selena", no mirar más allá que al mismísimo 'Príncipe Q', o Svani Quintanilla, hijo de A.B., y sobrino de Selena. Resulta que el tuitero, Luis Espada, es junto a Svani el dúo de DJs y productores Royal Highness, que mezclan cumbia con el trap y música urbana. "Mi reacción inicial fue que era genial," dice Svani sobre Cardi B en entrevista con Univision Entretenimiento. "Si un rapero o rapera no dicen nada que llame la atención, no están haciendo su trabajo. Tratar de compararte está bien, es una forma de expresión."



Royal Highness mezclan la cumbia rebajada (la hace más lenta) con ritmos urbanos como los tambores de trap y electrónicos para formar un estilo que Svani llama 'screwmbia'. El dúo se formó hace 6 años y tocan en fiestas y discotecas en Texas y han ido a tocar a festivales en México. El repertorio de Selena no puedo faltar en las creaciones de Svani y Luis (la versión "screwmbia" de 'Bidi bidi bom bom' es de las favoritas del público) y en noviembre sacaron un mix dedicado a Selena para celebrar la inuaguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Curiosamente, aunque Svani es heredero de los Quintanilla, él no tiene acceso a los másters de Selena y los Dinos para hacer sus remezclas. "Eso tardaría muchísimo, tendría que pedir autorización a mil personas. Nunca lo he intentado, podría hacerlo pero sería un dolor de cabeza," dice Svani, cuyo nombre de DJ es Príncipe Q. Como cualquier otro productor, Svani obtuvo las canciones de Selena de plataformas digitales o de un disco físico para hacer sus mixs.



Flores, lágrimas y amor: así develaron la estrella de Selena en Hollywood En 1995 la estrella de Selena Quintanilla se apagó con su trágica muerte, pero 22 años después llegó otra para iluminar a la cantante, y es que este 3 de noviembre la ‘Reina del Tex-Mex’ recibió a manera de homenaje póstumo una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Cientos de fanáticos de la reina de la cumbia texana se concentraron frente a la torre de Capitol Records en Los Ángeles para presenciar el homenaje que le hicieron a Selena. En la foto su hermana Suzette, compartiendo el emotivo momento con los seguidores que acudieron de varias partes de América. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Desde muy temprana hora los seguidores de Selena comenzaron a congregarse frente a la que fuera su disquera, acompañados de carteles y cantando las canciones que hoy son un clásico de la música Tex-Mex. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una fanática llegó caracterizada como Selena, luciendo el famoso traje de tercipelo que se ha vuelto un referente de la cantante. Foto: EFE | Univision 0 Compartir El amor de los fans por Selena Quintanilla no tiene límites, como lo demuestra esta chica, quien lleva tatuado el rostro de la cantante mexicoamericana en su brazo, y lo muestra con orgullo. Foto: EFE | Univision 0 Compartir La actriz Eva Longoria junto conEric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, fueron quienes encabezaron la ceremonia, a la que acudieron la familia de Selena, su viudo, Chris Pérez; y algunos exintegrantes de su grupo, Los Dinos. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eva Longoria creció en Corpus Christie, Texas, en el mismo lugar donde nació Selena y en su intervención, la actriz aseguró que no hay ninguna figura que represente a la comunidad latina en Estados Unidos más que la cantante, quien fuera asesinada el 31 de marzo de 1995. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Longoria se mostró bastante conmovida con el evento y, con la voz entrecortada y con algunas lágrimas corriendo por su rostro, dijo: "Esto es para cada latina que ha soñado. La perdimos demasiado pronto, pero la podemos honrar esta noche cimentando su espacio entre las estrellas, donde se merece estar". Foto: EFE | Univision 0 Compartir Uno de los momentos más emotivos fue cuando la familia estaba posando al lado de la estrella de Selena sin Chris Pérez, y fue por los seguidores -quienes lo aclamaban- que el músico se acercó con un ramo de rosas blancas. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chris también estaba muy conmovido por las muestras de cariño y, respondiendo a la petición de los fans que pedían un beso para su amada, besó su mano poniéndola sobre la estrella de su esposa. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Chris permaneció hincado por algunos minutos fente a la estrella de su mujer, mientras agradecía las muestras de cariño de los fans para su esposa. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Llamó la atención que minutos después Suzette, hermana de Selena, quitara las rosas que había colocado Chris sobre la estrella. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Éste fue el gesto de amor de AB Quintanilla hacia su hermana: el músico vistió una chamarra de piel negra que tenía plasmado en la espalda el rostro de la cantante, quien falleció en la cúspide de su carrera. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir En las mangas de la chamarra se podían observar rosas blancas, que eran las favoritas de su hermana. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Entre las celebridades que acudieorn a la ceremonia vimos a la actriz mexicana Angélica Vale. Se rumora que ella y su esposo Otto Padrón fueron quienes nominaron a Selena para que tuviera su propia estrella, además de que fueron quienes cubrieron los gastos de aproximadamente $30,000 para la instalación y mantenimiento del monumento. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz y cantante mexicana Angélica María también estuvo presente en la ceremonia, acompañando a su hija. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Suzette también subió al estrado a dirigir algunas palabras y agradecerle a Eva Longoria los elogios para su hermana: "Quiero agradecer a mis padres, especialmente a mi padre por tener esa visión y guiarnos a través de nuestras carreras. Creo que Selena lo dijo mejor: la meta no es vivir para siempre". Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Suzette continuó con el discurso: "Selena dijo: la meta no es vivir para siempre, sino crear algo que lo haga, muchas gracias por este evento hermoso", dijo la representante de la familia segundos antes de la develación de la estrella. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro de los invitados al evento fue el actor Edward James Olmos, quien interpretara a Abraham Quintanilla en la película 'Selena'. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Se vio que James Olmos tiene una excelente relación con la familia de Selena, ello aunque ya pasaron 20 años del lanzamiento de la cinta. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir Los padres de Selena, la señora Marcella acompañando siempre a su esposo, impulsor de las carreras de sus hijos; Abraham Quintanilla posando con la estrella de su hija en el Paseo de la Fama en Hollywood. Foto: GrosbyGroup | Univision 0 Compartir

La influencia de Selena Quintanilla se siente más que nunca en la cultura popular: Kim Kardashian se vistió de Selena para Halloween y artistas como Drake y Rihanna se ponen camisetas de la intérprete de 'Como la flor' para marcar tendencia. Ahora, la rapera que ha despegado en 2017 con su éxito 'Bodak Yellow' hace referencia a Selena en una canción de rap. "Muchos fans de Selena reaccionaron de forma negativa porque ven a Cardi B, fue una 'stripper' y ahora es rapera", dice Svani. "Nada de eso importa, vino de la nada y ahora es alguien. Eso es lo que hizo Selena también; de cantar en quinceañeras a ser conocida en todo el mundo."

"En las fiestas que toco los sábados son todas de hip hop, pero siempre pongo 'Amor Prohibido' en medio de mi set y la gente se vuelve loca", dice Luis, conocido como King Louie y basado en Austin (Svani vive en Corpus). "Es como magia, la gente pierde sus cabales. No solo los latinos aprecian a Selena, es algo de Texas y de todos".



Svani empezó su carrera musical tocando percusión y haciendo coros para A.B., pero luego se centró en la producción de música urbana y crear un nuevo sonido tejano tal como lo hizo su papá y sus tíos. (A.B. ha ido a ver a Royal Highness en vivo y apoya el proyecto.) Ahora, además de remixes de 'screwmbia', Svani está produciendo temas originales.

Svani tenía cuatro años cuando falleció Selena. "Todavía me asombra que cada año su influencia siga creciendo, me vuela la cabeza", dice. "Alrededor del aniversario de su muerte y su cumpleaños nos ponemos tristes en la famiia y pienso en lo que ella pudiera haber sido, así que todos estos reconocimientos me hacen feliz, que todavía sea popular. Hoy en día ella sería gigante".

