Escuchamos a Jenni Rivera cantar nuevamente y sorprende hasta a sus familiares

Tres días antes del quinto aniversario de la muerte de Jenni Rivera, su padre Pedro Rivera saca al mercado un nuevo disco de Jenni en estilo mariachi y rancheras y por primera vez, versionando a Selena Quintanilla. 'Ángel Baby' cuenta con 12 canciones y aunque estas versiones son nuevas, Jenni ya había grabado algunos de estos temas en estilo banda a través de su carrera, especialmente en su disco 'Homenaje a las grandes' de 2003.



Para arrugarse el corazón: la última foto de Jenni Rivera junto a sus hijos en vida Esta fotografía fue tomada cinco días antes de la muerte de Jenni Rivera, el 4 de diciembre de 2012. Estaban en el automóvil y se dirigían al cine a ver la película Breaking Dawn Part 2, en Arclight, Sherman Oaks. A cinco años de su muerte, la cuenta de Instagram de Jenni Rivera subió esta imagen que muestra a Jenicka y Juan Ángel junto a su mamá. Jenni Rivera sigue siendo inolvidable. A cinco años de su fallecimiento, recordamos el lamentable suceso que llenó de luto el mundo de la música, y que quebrantó los corazones de familiares, amigos y fanáticos de la cantante. El 8 de diciembre de 2012, Jenni viajó a la ciudad de Monterrey, México, para ofrecer uno de sus conciertos más emotivos. Sin saberlo, este sería el último gran show con el que la cantante se despediría de todos sus fans y sus seres queridos. Días antes de su última presentación, la 'Diva de la Banda' anunció en redes sociales, con bombo y platillo, este exitoso encuentro para el que se había preparado al máximo. Los fans que asistieron a este espectáculo, que se realizó en la Arena Monterrey, tuvieron la oportunidad de ver a una Jenni entregada en cuerpo y alma, nostálgica y con el sentimiento a flor de piel. Durante varios momentos cantó y rompió en llanto. Esa noche, Jenni decidió armar un escenario en forma de cruz, lo que le permitió tener mayor contacto con su público, que no paró de ovacionarla. Tuvo también varios cambios de vestuario y, como una reina, cerró su gran noche en medio de aplausos, agradecimientos y muestras de cariño que quedaron para el recuerdo, horas después, el destino de Jenni daría un giro inesperado... La 'Diva de la Banda' decidió abandonar Monterrey con rumbo a la ciudad de México, en compañía de su equipo, la madrugada del 9 de diciembre en este Learjet que minutos después de despegar se desplomó en una zona montañosa conocida como rancho El Tejocote, en el estado de Nuevo León. Antes de volar, Jacob Yebalé, entonces maquillista de Jenni, subió a sus redes sociales esta imagen en donde se observa a parte de los tripulantes. La lista de fallecidos sumó siete personas: Jenni Rivera, Arturo Rivera, Jacob Yebalé, Mario Macías, Jorge Sánchez y los pilotos Miguel Pérez y Alessandro Torres. ¿Por qué Jenni prefirió salir de madrugada y no esperó hasta la mañana del 9 de diciembre para partir? El ex agente de la DEA, Félix Jiménez, dijo a 'El Gordo y La Flaca', en julio de 2015, que de acuerdo con recientes investigaciones, la cantante pudo haber sido amenazada por el crimen organizado. Y se dijo que existen sospechas de que a Jenni Rivera la había mandado matar Édgar Valdez Villareal, alias 'La Barbie', por una supuesta venganza. La historia cuenta que cierto día Jenni fue contratada por 'La Barbie' para cantar en uno de sus eventos, y el narcotraficante aprovechó para humillarla y patearla sobre el escenario. Este suceso al parecer molestó demasiado a La Gran Señora... Las teorías derivadas de esta investigación, según el agente Félix Jiménez, señalan que Jenni pudo haber revelado el lugar donde se escondía el capo, situación que prácticamente la llevó a firmar su sentencia de muerte. El exagente Félix Jiménez de la DEA también señaló que contrario a las versiones dadas por las autoridades mexicanas, se cree que lo ocurrido aquel 9 de diciembre fue un atentado, y que incluso se pudo haber colocado un explosivo dentro del avión. Aquel día, tras notificarse la desaparición de la aeronave, elementos de seguridad se movilizaron y dieron con el lugar del siniestro, en donde también fueron ubicados los restos mortales de quienes iban abordo. Arturo Rivera, publirrelacionista y entrañable amigo de Jenni, viajaba ese día con ella y su nombre figuró en la lista de fallecidos. Se dice que ambos llevaban una estrecha relación y la 'Diva de la Banda' lo consideraba su mano derecha. La hermana de Arturo Rivera dijo en entrevista para 'Primer Impacto', que minutos antes de que el publirrelacionista abordara el avión, se comunicó con ella por mensajes de texto para hablarle de la gran preocupación que tenía por el destino de sus padres, pues son personas de la tercera edad. Lamentablemente esa fue la última vez que Arturo se comunicó con su familia, pues murió en la tragedia. Tiempo después se colocó una cruz en el sitio del accidente para honrar su memoria. Jacob Yebalé, maquillista de cabecera de Jenni Rivera, también murió esa madrugada durante el percance. Él era originario de Acapulco, Guerrero, pero fue sepultado en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Su relación con Jenni era muy cercana, con ella logró entablar una gran amistad e iban juntos para todos lados. Se dice que ambos se tenían mucha confianza, pues él también se relacionaba con los hijos de la cantante. La madre de Jacob, la señora María Virginia, dijo que la última vez que habló con su hijo había sido el 5 de diciembre de 2012. También señaló que Lupillo Rivera la mandó llamar y le entregó un paquete con una ayuda, para que pudiera salir adelante con el entierro de su hijo. Entre los amigos de Jenni y Jacob también estaba Jorge Sánchez, conocido como 'Gigi' (derecha). 'Gigi' era el peinador de Jenni y también viajaba con ella hacia varios lugares donde la 'Diva de la Banda' se presentara. Aquí lo vemos dentro del Learjet que se desplomó ese 9 de diciembre de 2012. Según información revelada por la hermana de Arturo Rivera, tras el fallecimiento de 'Gigi' en el percance aéreo, les fue muy complicado dar con el paradero de su madre, pues el peluquero no vivía con ella. Entre las víctimas también se encuentra Mario Macías, abogado de la 'Diva de la Banda', que esa noche se encargó de recibir el cobro por la presentación que se realizó en Monterrey. El abogado Macías trabajó con la cantante desde 2009, a partir del día en que Jenni fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con más de 40 mil dólares en efectivo. Él se encargó de defenderla y se ganó su aprecio. Miguel Pérez Soto es el nombre del piloto fallecido que esa noche se encargó de hacer despegar la aeronave, que supuestamente tenía algunas fallas mecánicas. Tras la tragedia, la familia de Pérez Soto interpuso una demanda contra Stardwood Management y su agente Christiane Esquino Nuñez, Learjet Corporation y Jenni Rivera Enterprises, señalando que la muerte del piloto fue injusta debido a la falta de mantenimiento, e inspección del avión, el cual tenía 43 años de uso y que en julio de 2005 sufrió "daños sustanciales" durante un aterrizaje en Amarillo, Texas. Otra víctima fue Alessandro Torres, quien era un joven veracruzano que esa noche fue copiloto del avión. Su familia señala que desde pequeño soñana con volar aviones y le emocionaba el hecho de poder juntar más de 200 horas de vuelo para poder hacer un curso de helicóptero. Torres se comunicó con su familia la noche del 8 de diciembre y le dijo a su madre que iría a cenar cabrito, pero que no asistiría al concierto de la 'Diva de la Banda' porque tenía que descansar para volar a Toluca. Pero el destino marcó otra ruta. Hasta el momento, no hay respuestas claras sobre lo ocurrido, por parte de las autoridades mexicanas que han investigado el caso. Según un informe técnico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, todo se debió a una cadena de errores, entre ellos, el hecho de que el piloto tuviera 78 años de edad y el copiloto 21, además de que la aeronave contara con 43 años de operación. En el lugar se dieron cita los peritos, y se determinó que debido a la destrucción total de la aeronave, era muy complicado tener una respuesta clara de lo ocurrido ese día. Se llevó a cabo la búsqueda de los restos humanos en la zona y se ubicaron las pertenencias de los tripulantes, las cuales estaban esparcidas en gran parte del lugar. Zapatos, vestidos, documentos y otras cosas, fueron levantados del lugar del siniestro, incluso se comentó que hubo robo de pertenencias de los fallecidos por parte de dos policías, los cuales fueron detenidos. Luego de la tragedia, la familia de Jenni viajó a la zona del siniestro y se dirigieron al Hospital Universitario de Monterrey para identificar los restos de 'La Gran Señora'. Lupillo y Juan fueron los primeros en llegar, pero fue Juan quien reconoció a su hermana. Y en el sitio donde se precipitó el avión se colocaron cruces, flores, se prendieron veladoras y los fans se dieron cita para levantar sus oraciones. Finalmente, luego del recibir un homenaje en compañía de su fans y su familia, los restos de Jenni Rivera fueron trasladados a California, donde se le dio una emotiva despedida. Los restos de la 'Diva de la Banda' se trasladaron al cementerio All Souls, ubicado en su natal Long Beach, California. Bajo estrictas medidas de seguridad, la carroza arribó al lugar y sólo se permitió el acceso a familiares y amigos cercanos de la cantante. En el lugar donde fue enterrada la cantante se colocó una carpa color blanco y para resguardar la intimidad. La familia Rivera se dio cita desde muy temprano en el sitio donde sería enterrada Jenni. Lupillo era uno de los más afligidos y se dice que El Toro de La Banda bebió cerveza ese día miesntras entonaba la canción 'Cuando Muere Una Dama', tal y como lo había pedido Jenni. No cabe duda, aunque la 'Diva de la Banda' es recordada con mucho cariño por sus fans, la incertidumbre en torno al caso sigue latente. ¿Accidente o atentado? Quizá eso se aclare con el tiempo. Jenni fue una mujer fuerte, tuvo diferencias con sus hermanos pero supo arreglar sus conflictos antes de morir, sobre todo con Lupillo. Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni, quedó a cargo del cuidado de sus hermanos. Hoy, cada uno de ellos, hacen su vida siguiendo los consejos que guardan de su querida madre. Rosie Rivera, hermana de Jenni, es la encargada de velar por todo el patrimonio y herencia de la intéprete, aunque no ha sido fácil, pues la han acusado de lucrar con el nombre de su hermana. A la par, se ha especulado sobre la herencia, asegurando que ha sido el motivo principal por el cual la familia ha tenido problemas. Chiquis reveló que su madre no le heredó absolutamente nada, e incluso dijo que la 'Diva de la Banda' se arrepentiría por haber tomado esta decisión, aunque no le guarda rencor y sigue los pasos de Jenni, pues hoy ha decidido dedicarse a cantar. Y aunque existe incertidumbre sobre su muerte, su emporio sigue creciendo. La 'Diva de la Banda' está más viva que nunca.



Pedro Rivera, patriarca de los Rivera, anunció en sus redes sociales la sorpresiva salida del disco sin previa promoción, preguntándole a los fans cuál es su favorita. 'Ángel Baby' está disponible en plataformas digitales y en la cuenta de Youtube de Cintas Acuario Música, empresa de Rivera, y no la cuenta oficial de Jenni.



El tema del disco, como la carrera de Jenni, es cantar del punto de vista femenino. Entre los nuevos temas se destacan 'No me queda más', original de Selena, 'Con los ojos cerrados' de Gloria Trevi, el tradicional 'De Parte de quién' de Federico Méndez, y 'La hija de nadie' de Yolanda del Río.

"No sabía que ella grabó esta canción," escribió sorprendido Juan Ángel, hijo menor de Jenni, en su cuenta de Instagram al compartir la canción 'Con los ojos cerrados'. Juan Ángel, que en los últimos días ha hecho noticia por declararse como bisexual, taggeó a Gloria Trevi y su manager Rosela Zavala en esa red social pero éstas no han reaccionado públicamente a la salida de esta versión. La familia de Selena ni sus cuentas oficiales han publicada nada al respecto tampoco.



El disco fue producido por el propio Don Pedro y tiene versiones en mariachi y ranchera de canciones de otros artistas que ya la 'Gran Señora' había grabado a través de su discografía en estilo banda: como 'Hacer el amor con otro' de Alejandra Guzmán y 'Cierra los ojos' y 'Las papas sin catsup' de Gloria Trevi y 'Ahora vengo a verte' de Mercedes Castro.

Jenni Rivera acostumbraba a versionar éxitos de otros artistas, sobretodo mujeres, y hacerlos suyos en estilo banda. "Mucha gente y muchos de sus fans pensaban que las canciones eran originales suyas," dijo en entrevista a Univision Entretenimiento Pete Salgado, quien fue representante de Jenni por una década hasta el momento de su muerte. "Para mí, Jenni fue una de las mejores intérpretes del mundo."



El nombre del disco viene del tema en inglés 'Angel Baby' de Rosie and the Originals del 1961 y que luego fue grabado por John Lennon. Rosie Méndez Hamlin, la intérprete original, era de ascendencia mexicana y falleció en marzo 2017. La versión de Jenni es bilingüe y ya la había grabado en versión banda en su disco 'Se las voy a dar a otro' en 2001.

Como era costumbre de Jenni en cada uno de sus discos, 'Ángel Baby' tiene un tema en inglés, 'Where Did Our Love Go', original de Diana Ross and The Supremes. Salgado asegura a Univision Entretenimiento que Jenni había grabado un disco en inglés antes de morir pero por problemas legales de su herencia aún no se ha lanzado.









