El Rock & Roll Hall of Fame no es sólo de rock: raperos y cantantes del soul entre los nominados

LL Cool J y Nina Simone, nominados al Rock and Roll Hall of Fame 2018. Getty

Desde 1986, el Salón de la Fama del Rock (el Rock & Roll Hall of Fame) nomina a artistas y grupos para ser admitidos de manera permamente. El jueves, el Salón anunció 19 artistas, de los cuales 5 serán escogidos como la nueva clase de galardonados. Los ganadores serán escogidos por miembros de la industria y también por fans, quienes pueden votar en la página web del Rock and Roll Hall of Fame.

La lista de los nomiandos Rock & Roll Hall of Fame 2018 son: Bon Jovi, Kate Bush, The Cars, Depeche Mode, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, Judas Priest, LL Cool J, MC5. The Meters, Moody Blues, Radiohead, Rage Against the Machine, Rufus featuring Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray, y The Zombies.



Los artistas se escogen por votación de más de 900 personas de la industria musical, historiadores, y artistas. El Salón también permite que fans voten por sus favoritos y participen del proceso de selección. Para ser candidato elegible para el Salón de la Fama 2018 el artista o grupo tiene que haber lanzado material comercial en o antes de 1992.

No hay reglas sobre género musical para ser parte del Salón de la Fama del Rock, cuya sede y museo está localizado en Cleveland, Ohio. Este año, LL Cool J (rapero) y la fenecida cantante de soul Nina Simone son parte de los nominados. En años anteriores, Tupac Shakur, Bob Marley y Beastie Boys han sido aceptados en el salón. Latinos que son parte de este selecto grupo de artistas son Carlos Santana, Ritchie Valens ('La Bamba') y Linda Ronstadt.

La lista final de los galardonas será anunciada en diciembre y la ceremonia, transmitida por HBO, será en abril.