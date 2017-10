Desde reconstruir casas hasta repartir agua: así ayudan los artistas a Puerto Rico

El lunes en la mañana, diferentes artistas como Luis Fonsi, Gloria Estefan, y atletas como Jorge Posada y Carlos Arroyo llegaron a Puerto Rico para entregar personalmente ayuda y esperanza a la isla tras la devastación del huracán María. "Estamos aquí con amor, cada quien tiene su plan, nosotros vamos a dividirnos y camos a conquistar", dijo Ricky Martin en una conferencia de prensa al llegar al aeropuerto Luis Muños Marín, acompañado de artistas como Nicky Jam y Chayanne. "Lo más importante es recordarle al mundo que estamos aqui y que estamos pasándola difícil."

Varios artistas han lanzado campañas, recolectado dinero y víveres para ayudar a Puerto Rico. Aquí un listado de las diferentes iniciativas y fundaciones de los famosos.



Ricky Martin: Ricky Martin Foundation for Puerto Rico



"Quiero ayudar a Loíza, ese pueblo que me ha abierto las puertas a través de mi fundación con la batalla de la trata humana", dijo Ricky Martin durante la conferencia de prensa el lunes a su llegada a Puerto Rico. Ricky fue al show de Ellen para hablar de su iniciativa 'Ricky Martin Foundation for Puerto Rico', la cual ha recaudado casi 2 millones de dólares y ha contado con el apoyo de Eva Longoria, Leonardo DiCaprio y Miguel Angel Sivestre ('Velvet').





Daddy Yankee: Feeding America, Cruz Roja, Habitat for Humanity



El artista estuvo en el pueblo de Toa Baja este fin de semana llevando personalmente artículos de primera necesitad. "Estoy metiendo mano y hay que meter mano porque nos toca, nada más nos tenemos a nosotros en Puerto Rico," dijo Daddy Yankee en un video de su cuenta de Instagram. En total, el artista ha anunciado que donará un millón de dólares a la Cruz Roja, Habitat for Humanity y Feeding America, el banco de alimentos más grande de la isla. Yankee también logró que la organización Zumba hiciera un donativo.



Marc Anthony y Jennifer Lopez: Somos Una Voz



Los exesposos se unen para ayudar a Puerto Rico, tierra de sus padres, con la creación de la alianza Somos Una Voz para llevar medicinas, corriente eléctrica y víveres a los más afectados en Puerto Rico. Artistas como Jesse y Joy, Gloria Trevi también se han sumado a la causa.

Yandel: Concierto Puerto Rico Somos Uno



Como parte de la alianza Somos Una Voz, Yandel se presentará en Orlando el 19 de octubre junto a otros artistas. Todas las ganancias del concierto serán donados a damnificados del huracán María a través de Somos Una Voz.

Lin Manuel Miranda: Hispanic Federation



La estrella de Broadway ha sido un incansable portavoz de la crisis en Puerto Rico en sus redes sociales. Lin-Manuel está recaudando fondos para la Hispanic Federation, organización latina sin fines de lucro que su papá Luis Miranda presidió durante su fundación en 1990. La organización MoveOn.org se ha suamdo a Lin-Manuel para cubrir los gastos de tarjetas de crédito para todas las transacciones de las donaciones para Hispanic Federation. Además, el creador de 'Hamilton' se encuentra grabando un tema benéfico por Puerto Rico con estrellas como Camila Cabello, Rubén Blades, Rita Moreno y más.

Luis Fonsi: por La Perla



El cantante de 'Despacito' ha querido poner sus esfuerzos para ayudar a reconstruir el barrio de La Perla en el Viejo San Juan. Aquí fue donde grabó el video del exitazo del 2017 (y cuyo video es el más visto en la historia de Youtube en la historia). "No hay minuto en el día que no piense en mi gente y se me arrugue el alma. Hoy he creado este fondo para ayudar a mis hermanos de la Perla. Ayúdenme a reconstruir el barrio de Puerto Rico que tanto color y corazón le puso a mi música," escribió Fonsi, quien organizó el vuelo de JetBlue del lunes para llevar a artistas a la isla para ayudar.



Chayanne: La Cruz Roja



"Juntos vamos a sacar a Puerto Rico adelante", dijo Chayanne en la conferencia de prensa el lunes, diciendo que su padre y hermana están sufriendo en carne propia los estragos de María en su pueblo natal de San Lorenzo. El cantante boricua ha sido embajador de la Cruz Roja por años, apoyando en campañas para donar sangre y ayudar en catástrofes como el reciente terremoto en México y el huracán Harvey en Texas. Ahora, Chayanne sigue colaborando con la Cruz Roja recolectando artículos para bebés, agua, y otros suministros. Chayanne también es parte de Somos Una Voz.

Residente: TECHO



El múltiple nomiando a Latin GRAMMY 2017 se dispone a llegar a Puerto Rico esta semana para repartir los artículos de comida y de primera necesidad que ha recolectado durante su gira latinoamericana. Además, Residente anunció que está trabajando con la organización TECHO para reconstruir hogares en la isla. Residente está donando $200,000 de su propio dinero, el cual será igualado por Univision, para los esfuerzos de reconstrucción.

Nicky Jam, Alejandro Sanz, Kim Kardashian West: Unidos por Puerto Rico



Beatriz Rosselló, Primera Dama de Puerto Rico, está recolectando dinero y también organizando un concierto-teletón el 22 de octubre a beneficio de las víctimas de los huracanes Irma y María. Artistas como Nicky Jam, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, y hasta Kim Kardashian West se han comprometido públicamente con esta organización.



Roselyn Sánchez, Benicio del Toro, Gina Rodríguez: Voices for Puerto Rico



Esta iniciativa de artistas de Hollywood liderado por Roselyn Sánchez ha recolectado más de $100,000 para colaborar con la organización sin fines de lucro RS Events For Life, fundada por la propia Roselyn. Las colectas serán destinadas a niños con problemas de salud, educación o vivienda. Además, la fundación ayuda a mascotas sin hogar.

Beyoncé: Tidal x Brooklyn



La cantante se ha comprometido a donar todas las regalías de su participación en la nueva versión del tema 'Mi Gente' para ayudar a Puerto Rico y a México. Uno de los esfuerzos que está apoyando Beyonce es la de la plataforma de música Tidal (del cual Jay-Z y Beyoncé son co-dueños). Tidal, junto al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, están fletando un avión para viajar a la isla con alimentos y artículos de primera necesidad.

