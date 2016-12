Demócratas planean concierto rival para el mismo día de la inauguración de Trump

We The People se llevará a cabo del 20 de enero de 2017 para competir con la inauguración presidencial.

Una promotora de conciertos demócrata está organizando un concierto para el mismo día de la inauguración presidencial de Donald Trump y competir con la fiesta del republicano, según reportó Politico.

El evento se llamará We The People y se llavará a cabo el 20 de enero de 2017. Mark Ross, hijo de difunto Steve Ross, CEO de Time Warner, es quien está organizándolo. A la fecha no se han revelado los artistas que estarán en la alineación del concierto.

Por otro lado, Donald Trump sólo ha confirmado la participación de la soprano Jackie Evancho y el Mormon Tabernacle Choir en la inauguración presidencial, así como un acto de baile de las Radio City Rockettes. Las bailarinas de este grupo expresaron su desepción en redes sociales al enterarse que, de no participar en la inauguración, las bailarinas serían despedidas y podrían enfrentar consecuencias legales.



"Normalmente no uso las redes sociales para marcar mi posición política, pero estoy abrumada con emociones", escribió la bailarina Phoebe Pearl en un post en Instagram que luego borró. "Descubrir que se ha decidido que nosotras las Rockettes nos presentaremos en la inauguración presidencial me hace sentir avergonzada y desepcionada. Las mujeres con las que trabajo son inteligentes y llenas de amor y la decisión hacer una presentación para un hombre que apoya todo a lo que nosotras estamos en contra es asombroso". La bailarina cerró su post escribiendo #notmypresident! (no es mi presidente).

Y aunque se decía que el cantante Andrea Bocelli participaría en la ceremonia de Trump, el italiano ya negó esta información.



