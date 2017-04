Conoce a Big Daddy Shin: el asiático que canta a Pedro Infante (y otros éxitos en español)

‘Amorcito corazón’ de Pedro Infante, ‘Un hombre normal’ de Espinoza Paz son algunas de las canciones en el repertorio del canal de Youtube de Big Daddy Shin, un profesor de secundaria en Los Ángeles, California que ha mostrado tener tener un talento nato para el entretenimiento.

“Soy un hombre normal” dice Shin a Univision Entretenimiento por teléfono, “no soy una chica bonita haciendo un tutorial de maquillaje, no soy un chico jugando videojuegos, soy un coreano que canta en español” describe sobre el proyecto en línea que inició hace dos años.

A diferencia de otros youtubers’ , el canal de Shin y su extensión en redes sociales, son una miscelánea: una mezcla de covers en español con expediciones gastronómicas, instrucciones para ponerse una bandana o sobre el duelo tras la muerte de su padre “mi canal es sobre ser feliz, no quiero ser controversial, solo quiero que cuando la gente escuche mi voz, sonría”, agrega.



Para Shin todo comenzó como una lección para sus estudiantes, para enseñarles que era importante vivir feliz haciendo lo que te gusta. Predicando con el ejemplo, hace seis años, empezó a tomar clases de belly dance, se convirtió en el animador de los shows.

Lo de cantar vino más tarde.

Shin tiene muchos amigos que hablan español, sus estudiantes hablan español —y a veces lo ayudan con la pronunciación— y sus viajes a México, a ciudades como Guadalajara y León, lo han hecho enamorarse de la cultura, de la comida y de la música: de los boleros de Pedro Infante, las canciones de despecho del regional mexicano o grandes éxitos de Luis Miguel.

Shin no tiene muy claro los alcances de sus proyectos, "algunos videos tienen éxito, otros no", dice sin empacho. Pero planea seguir abonando interpretaciones al acervo de su canal y "si un día Espinoza Paz o Luis Miguel me invitan a ir de tour, lo haría feliz" dice entre risas.



A corto plazo hay una versión en piano de la canción 'Contigo' (de Calibre 50) que se está cocinando.

