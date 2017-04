Así se prepara Jennifer López para cantar en República Dominicana

Jennifer López se presentará en el próximo 15 de abril en República Dominicana, tierra del beisbolista Alex Rodríguez, actual pareja de la 'diva del Bronx'.

"¿Están listos República Dominicana?" escribió López, entontando una versión lenta de 'Waiting for Tonight', una canción que grabó en 1999 para el álbum 'On the 6'.



Listos Republica Dominicana?!!!! #3diasmas @casadecampodr @altosdechavondr @officialbe @gamalhache #waitingfortonight #BTS Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Acompañada por el cuerpo de bailarines que complementan los números en vivo de la cantante, este concierto ha generado mucha expectativa por tratarse del primero que ofrece en este país y por el costo de los boletos que oscila entre los $189 y $1000 dólares.

"Será inolvidable" aseguró la también actriz y empresaria en sus redes.