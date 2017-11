COASTCITY, el dúo detrás de éxitos de Prince Royce y Beyoncé, ahora forja su propio camino

Los cantautores y productores Jean Rodríguez y Danny Flores llevan trabajando juntos por más de una década. En ese entonces, Jean era artista solista que hacía R&B pop y Danny se convirtió en su director musical. De ahi, el dúo evolucionó a producir otros artistas, entre ellos Ha*Ash y Prince Royce, quienes buscan al dúo para traer un sonido más "americano" a sus sonido latino.

En la actualidad, Danny es el director musical de CNCO y cada uno sigue produciendo artistas como compositores, productores, y productores vocales. De ahí salió la oportunidad para Jean, quien es hermano menor de Luis Fonsi, para trabajar directamente con Beyoncé durante la grabación del remix de 'Mi Gente' de J Balvin y Willy William como su "vocal producer". Además, ha sido corista de Marc Anthony por los pasados siete años.



Hace unos meses, Jean y Danny preparaban el nuevo disco de Jean pero decidieron convertirlo en un nuevo proyecto llamado COASTCITY, forjando un sonido que llaman "soul caribeño". Como el grupo de Pharrell N.E.R.D., Coast City continuará siendo un equipo de producción para grandes estrellas pero tienen su repertorio propio como grupo independiente y con unos sonidos más arriesgados de lo que el mercado latino está acostumbrado.

"Estoy en un mundo híbrido, tiene que ser lo suficientemente latino pero a la vez lo suficiente R&B y soul también," dice Jean, añadiendo que desde pequeño en Puerto Rico y luego al mudarse de niño a Orlando, ya escuchaba a artistas como Stevie Wonder, Jackson Five, y otros de R&B.



Flores, al igual que Jean es puertorriqueño y vivió en el centro de la Florida, creció tocando música en la iglesia y tiene mucha experiencia tocando música tropical también.

Jean está nominado a Latin GRAMMY en varias categorías, incluyendo 'Album por el disco de Shakira 'El Dorado', como productor vocal e ingeniero del tema 'Deja vu' con Prince Royce. Además, está nominado en la categoría Mejor Album Tropical por el disco de Prince Royce, 'Five'. Como dúo de producción, ambos compusieron y produjeron el tema 'Just as I am" de Prince Royce, Chris Brown y Spiff TV, también nominado.

COASTCITY ya ha sacado dos sencillos como grupo, presentando esa fusión R&B y tropical muy fresca y que dará mucho de que hablar.



