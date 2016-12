#AsíSonó2016: Los millennials toman el regional mexicano

El regional mexicano está cambiando con una nueva generación de jóvenes que no tiene miedo de romper las reglas de la banda y el norteño. Conoce al talento fresco de estos géneros musicales y sus innovaciones en esta lista.

Ulices Chaidez





A sus 17 años, muchos le llaman el sucesor de Ariel Camacho por su sonido acústico de bajo quinto y sus letras románticas. Este año Ulices Chaidez y sus Plebes lanzaron su álbum debut, Andamos en el ruedo. Para este compositor adolescente el éxito en su carrera musical no sólo es su sueño, sino el de toda su familia. Su papá, quien trabaja en el campo como agricultor y su mamá, quien es ama de casa, lo criaron en Villa Juárez, un pueblo de 24,000 habitantes en Sinaloa. Lee más sobre Ulices Chaidez aquí.





Leonardo Aguilar





Leonardo, el hijo de Pepe Aguilar, hizo su debut como solista en 2016 con el álbum Gallo fino. Además de contar con su padre como productor, el adolescente de 17 años trabajó con artistas como El Chapo de Sinaloa a quien, por cierto, invitó a su proyecto por Twitter.





Régulo Caro





Su banda favorita son los Deftones, le encanta el rock y compañera de gira es una calaca. Régulo Caro es probablemente el cantante de regional mexicano más sui géneris de la historia. Y aunque ha roto todos los estereotipos y tradiciones, Régulo ha conquistado a todos en el género con su carisma. Su disco En estos días (2016) contiene una de las 100 canciones más populares del regional mexicano del año, pues 'Cicatriices' estuvo en esta lista de Billboard por 36 semanas desde su lanzamiento.





Kevin Ortiz





El hermano menor del controversial Gerardo Ortiz es todo un romántico. Lejos de los corridos, sus canciones hablan sobre tener 18 años y querer conquistar corazones. Este año Kevin lanzó un nuevo álbum titulado Mi vicio y mi adicción, con colaboraciones de Gerardo Ortiz y Maluma. El disco llegó al puesto número dos en la lista de álbums de regional mexicano de Billboard después de su estreno. Kevin aprendió a tocar el acordeón a los cinco años y se inspiró en ser músico al ver a su hermano Gerardo en los escenarios.





Julián Figueroa





El hijo menor de Joan Sebastian y Maribel Guardia anunció este año que está preparando su primer disco. Tras la muerte de su padre el año pasado, Julián Figueroa, de 21 años, ha planeado un álbum no sólo con covers de 'El Rey del Jaripeo' para rendirle homenaje, sino también con materiales de su autoría. El mismo Joan Sebastian lloró la primera vez que escuchó a Julián tocar una canción suya, según nos contó Julián en hace unos meses. "Me dijo que el único problema era que iban a pensar que él me la había compuesto", dijo Julián. "Fue un momento precioso".





Christian Nodal





Este joven talento del regional mexicano fue presentado por Julión Álvarez en el escenario hace unos días frente un lleno total en la Plaza de Toros Nuevo Progeso en Guadalajara, en donde cantaron 'Adiós amor'. Nacido en Caborca, Sonora, Christian Nodal empezó a tocar la guitarra a los 13 años y a su corta edad es conocido también como compositor, siendo del agrado de artistas como Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho que grabaron su tema 'No Comprendo'.



Victoria La Mala





Ella dice que es una mezcla entre Selena y Tupac, nosotros decimos que es una fregona. Victoria La Mala, quien es la primera artista de regional mexicano en ser firmada por Roc Nation, demuestra que en el regional mexicano las mujeres también pisan fuerte y que poco a poco se puede llegar a alcanzar la igualdad en este género dominado por los hombres. Para cerrar el año la cantante lanzó un cover de 'All I Want for Christmas Is You' versión Spanglish.