Así se mueve Charlotte, una fanática de Shakira que impresionó a la cantante colombiana

~ Thanks to all who took part in the #chantajechallengecontest-it was tough to decide but @charlotte.jd good news you're coming to Barcelona! ~ Gracias a todos por participar en el #chantajechallengecontest Fue muy difícil decidir. @charlotte.jd buenas noticias, vienes a Barcelona!

A post shared by Shakira (@shakira) on Mar 20, 2017 at 9:35am PDT