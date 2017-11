Arropa el luto a Zion y Lennox: la muerte sorprende a integrante de su banda en Colombia

Nuestro @titobass gracias por brindarnos alegría, ser un amigo/hermano y por darlo todo junto a nosotros. La familia de #TeamZyL ha sido sacudida por tu pérdida, siempre te llevaremos en nuestro corazón, cuídanos desde arriba y acompáñanos. De ahora en adelante todo será en honor a ti, descasa en paz “TitoL”.

