Alejandro Fernández reveló el momento que marcó su vida y que lo hizo llorar

El cantante, que ya tiene 25 años de carrera, recordó en entrevista con el periódico Reforma el memorable momento cuando se presentó junto a su progenitor en uno de los programas más vistos de México: ‘Siempre en Domingo’, presentado por Raúl Velasco.



“Un acontecimiento que marcó mi vida fue cuando yo todavía no sabía siquiera que me iba a dedicar a esto, pero me marcó muchísimo en el sentido de que sufrí pánico escénico, aunque ahora puedo decir que es algo que recuerdo con mucho cariño, fue una presentación de mi papá en el programa de don (Raúl) Velasco, donde mi papá me subió a cantar y a mí se me olvidó la letra”, recordó el mexicano en una entrevista para el diario.



El programa se hizo en San Antonio, en 1976, cuando Alejandro Fernández solo tenía 5 años y en esa, su primera presentación en público, se asustó tanto que se le olvidó la letra y lloró al finalizar la canción ‘Alejandra’, un éxito de su padre.

En la plática que tuvo con el diario, Fernández dijo que, aunque ese momento marcó su vida, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, ya que se ha divertido “demasiado”.

