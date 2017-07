Venezolanos en el sur de Florida celebran arresto domiciliario de Leopoldo López y piden mantener la presión

Dicen que solo las protestas en la calle y no la mediación internacional han logrado que el gobierno venezolano excarcele a López.

Venezolanos en el sur de la Florida celebraron este sábado el arresto domiciliario del líder opositor Leopoldo López y manifestaron que la medida responde a la presión que la oposición mantiene con sus protestas en la calle pidiendo la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

Decenas de venezolanos se congregaron desde por la mañana en el restaurante Arepazo 2 de el Doral para seguir por televisión las noticias que llegan desde Venezuela.



Sulay Ramírez, una venezolana que dijo que había llegado a Miami hace escasas horas, dijo a Univision 23 que sentía “felicidad” por la noticia pero que los venezolanos deben mantener su presión al gobierno venezolano con sus protestas diarias en la calle.

“Una felicidad inmensa, en realidad, porque es como ver el fruto de tanta lucha y del sacrificio de tantos venezolanos que han dado su vida por esta causa, de verdad super feliz y espero también que esta decision sea extensiva a otros presos políticos”, dijo Ramírez.

La salida de la cárcel de López “creo que esto nos da más fuerza para seguir adelante porque es el fruto” de las protestas en la calle y “nos estamos dando cuenta de que estamos obteniendo lo que estamos buscando que es la libertad”, dijo.



“Necesitamos calidad de vida, necesitamos vivir con dignidad y tenemos que seguir en la calle”, agregó Ramírez.

Otro venezolano que seguía las noticias en el Arepazo 2, Osvaldo Hernández, opinó que el gesto del tribunal se debió no a la mediación internacional por la liberación de López, sino a la presión que miles de venezolanos está poniendo al gobierno con sus protestas.

La noticia “fue bastante sorpresiva pero no deja de causarme gran felicidad porque esto es gracias al esfuerzo de la calle, no a las gestiones de (José Luis Rodríguez) Zapatero (ex primer ministro español) ni de ninguno de los que han tratado de variar la receta aquí, la presión de la calle es necesaria y yo creo que el pueblo venezolano se merece lo que está luchando, que es su libertad”.

“ La presión de la calle ha logrado muchísimas cosas, el gobierno está acorralado, si se puede llamar Gobierno…se ha sentido la presión que ha producido en la calle no solamente en Caracas sino en todas las regiones del país”, agregó.