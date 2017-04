Tampa histórico y divertido, para los aficionados de la Copa Oro 2017

La ciudad de Tampa, al oeste de Florida, es, probablemente después de Orlando, el destino más visitado por los turistas a esa altura del estado.

Parques como Busch Gardens, convenciones y eventos deportivos de sus seis equipos profesionales atraen todos los años a miles de personas a esta pequeña ciudad que creció a partir del siglo XIX con la llegada de inmigrantes cubanos, españoles e italianos que vinieron a liar habanos en las fábricas de la zona y que en su época de gloria -en la década de 1920- llegaron a producir cerca de 500 millones de puros al año.

Tampa será escenario el próximo 12 de julio de dos partidos por el Grupo B de la Copa Oro 2017, que disputarán Panamá contra Nicaragua y Estados Unidos contra Martinica.

Los aficionados que lleguen allí no se decepcionarán con las múltiples atracciones que ofrece la ciudad.

1 - Busch Gardens

Por supuesto, Busch Gardens es la principal atracción de la ciudad, por la cual miles de personas peregrinan a diario desde Orlando. Este parque de 300 acres de extensión simula un gran safari con montañas rusas, un zoológico con más de 12,000 animales, espectáculos en vivo, restaurantes, tiendas y juegos.

Entre sus principales atracciones están Falcon’s Fury, una torre de 335 pies de altura desde donde las personas bajan en caída libre durante cinco segundos a 60 millas por hora, y Sheikra,en su momento la montaña rusa más larga, más alta y más rápida del país.



publicidad





Thanks for spending the day with us @Daya! Taking the stage soon - don't miss it! #corksandcoasters pic.twitter.com/OdbScqMju0 — Busch Gardens Tampa (@BuschGardens) April 9, 2017

2 - Ybor City

Ybor City es un barrio histórico que fue conocido como la capital mundial de los habanos hasta que el embargo a Cuba de 1961 -que cortó el suministro de tabaco- condenó a muerte a muchas de las fábricas. Su nombre proviene de su fundador, el español Vicente Martínez Ybor, quien emigró de Cuba a Florida a finales del siglo XIX e instaló en el área la fábrica de cigarros que hico prosperar la zona.

Actualmente es un centro turístico, donde bares y cafés pueblan los antiguos edificios de ladrillo de sus calles principales. Hay también muchas tiendas de habanos con tabaqueros que enrollan puros a mano con hojas traídas de República Dominicana, Nicaragua o Ecuador.



Ybor City evokes nostalgia for bygone, & smokier era, but the cigar culture remains https://t.co/54csdHZ2Ns Great read from @WashingtonPost pic.twitter.com/ORhejFHq0f — Visit Tampa Bay (@VisitTampaBay) April 8, 2017



3 - Columbia Restaurant

Uno de los lugares más emblemáticos de Ybor City, abierto en 1905, se promociona como el restaurante más antiguo de Florida y el restaurante español más grande del mundo. Originalmente fue un café frecuentado por trabajadores del tabaco y ahora es un restaurante frecuentado por celebridades, turistas y locales. Entre sus especialidades hay platos como la paella valencia, la fideuá, coca de langosta y otras tapas, pargo alicante, pompano en papillot o cerdo asado a la cubana y filet mignon. Para tomar destacan los mojitos, daiquirí y las cervezas locales Cigar City Brewing…



publicidad







4 - Cigar City Brewing

Una vez complacidos los niños, llegó el momento para que los adultos se diviertan. Quienes han probado las cervezas de CCB elogian su “frescura”, sus “ingredientes de alta calidad”, lo agradable de las instalaciones y su personal atento. Además de las clásicas lager, stout o IPA, CCB te sorprenderá con su “El Coco Nitro”, probablemente la única cerveza en el país con aroma y leves notas de flan de coco, la “Café con Leche”o la “Oatmeal Raisin Cookie”. CCB ofrece visitas guiadas de miércoles a domingos.



Penultimate Push is hitting distribution in bottles and draft! More info on this special release at https://t.co/9KQJR2SyZq pic.twitter.com/wIPVa72T5D — Cigar City Brewing (@CigarCityBeer) March 5, 2017



5 - Hooters

Si eres amante de los deportes seguramente conocerás este bar famoso por sus alitas de pollo, camarones, almejas, ostras, cervezas y las meseras más bonitas de Florida. Resulta que el negocio nació en 1983 en Clearwater, una ciudad ubicada al lado opuesto de Tampa, cruzando la bahía. Ahí podrás encontrar el restaurante original en Gulf to Bay Rd.





Mondays are so much easier to get through when you know they end with drinks 🍺🍹 pic.twitter.com/JBL4CEaIgu — Hooters (@Hooters) April 10, 2017





publicidad