Ben Carson visita un proyecto de viviendas públicas en Miami y se queda atrapado en el ascensor

MIAMI, Florida. - El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, está embarcado en un tour por EEUU para escuchar las preocupaciones de los residentes en edificios públicos. Pero este miércoles en el primer día de su visita a Miami, más que oír los problemas, le tocó vivirlos en carne propia al quedarse atrapado en un ascensor por unos 20 minutos.

Los bomberos de la ciudad tuvieron que acudir al rescate de Carson y al menos seis personas con las que compartía el elevador, mientras el exjugador de la NBA, Alonzo Mourning esperaba impaciente en el lobby del edificio para recibir a su invitado.



20 minutes later @SecretaryCarson is freed from stuck elevator at Courtside Morning Apts. Alonzo Mourning looks more relieved than anyone pic.twitter.com/umbTyGkNau — Rene Rodriguez (@ReneMiamiHerald) April 12, 2017

Mourning está al frente de una ONG que promueve las viviendas asequibles en la ciudad y una de las responsables del complejo residencial que visitaba Carson en Overtown, un barrio de mayoría afroestadounidense.

El reportero del Miami Herald que cubrió la visita, René Rodríguez, informó que Mourning debería haber acompañado a Carson desde el inicio del recorrido, pero llegó 15 minutos tarde, así que el secretario de vivienda comenzó a ver el edificio con el director de vivienda pública del condado de Miami-Dade, Michael Liu, con quien subió al ático y hasta jugó futbolín.

Según Rodríguez, Carson se tomó bien el incidente de buen humor y salió del ascensor con una sonrisa mientras Mourning insistía en sus disculpas.



publicidad

El incidente hizo las delicias de muchos en las redes sociales que aprovecharon el suceso para lanzar bromas.



HUD Secretary Ben Carson getting stuck in a public housing elevator is straight out of a Veep episode. (By @ToddDracula) pic.twitter.com/7yjwdJCx1i — CAFE (@cafedotcom) April 12, 2017

"¿Y si Ben Carson no se quedó atrapado en el ascensor sino que se le olvidó pulsar el botón?", bromeó Matthew A. Cherry.



What if Ben Carson wasn't really stuck on the elevator and he just forgot to press the down button. pic.twitter.com/sujcrTGMOY — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) April 12, 2017

Más allá de su accidentado comienzo de la visita, el cirujano y excandidato presidencial se reunió en Miami con el empresario inmobiliario Jorge Pérez y con el alcalde del condado Carlos Giménez. Además mañana prevé encontrarse con el congresista Mario Díaz-Balart.

Además, este miércoles, un grupo de vecinos llevó a cabo una protesta en Liberty Square, un complejo de viviendas públicas para personas de bajos ingresos que Carson visitó y sobre el que pesa la amenaza de la demolición.



Protest broke out at the Liberty Square Community Center while @SecretaryCarson watches a presentation inside. pic.twitter.com/MXksvoO0td — The Miami Times (@TheMiamiTimes) April 12, 2017

De acuerdo al presupuesto presentado por la administración del presidente Donald Trump, el departamento que dirige Carson debe recortar sus gastos en un 13 %, lo que equivale a más de 6,000 millones de dólares.

Para ello, se plantea medidas como la demolición de viejos edificios de viviendas públicas.

Mira también: