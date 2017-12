Un policía le dio un puñetazo en la cara y ahora ella tiene que escribirle una carta de disculpas

MIAMI, Florida- Bridget Freitas, la mujer que le dio una bofetada a un policía en un partido de fútbol de la Universidad de Miami, podría no enfretar cargos. Eso sí, deberá escribir una carta de disculpas al oficial de Miami-Dade, Douglas Ross, y completar 50 horas de trabajo de servicio comunitario.

En una audiencia en la corte el lunes por la mañana, a Freitas, de 30 años y residente de Pembroke Pines, también le dijeron que tenía que pagar más de 100 dólares para cubrir el costo de la acusación.



