La policía de Miami-Dade publica el retrato hablado de un presunto violador

Según el reporte de la policía del condado de Miami-Dade, una mujer estaba sentada en el automóvil de su amigo cuando un hombre entró al vehículo y la agredió sexualmente. El incidente tuvo lugar a las 5:30 am, del 16 de noviembre.

El detective Robin Pinkard dijo en un comunicado de prensa que el hombre entró al automóvil y le preguntó a la mujer en español: "¿Te abandonaron?". Luego movió a la mujer al asiento trasero y la violó.



Help us ID this individual involved in a sexual battery that occurred on 11/16/17 in the area of SW 72 St & SW 157 Ave. Anyone with information is urged to contact @MDCrimeStoppers at (305) 471-TIPS (8477). ⬇️ pic.twitter.com/yr5RNLLW4d